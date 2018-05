Abren al público San Juan y Postiguet mientras el resto de playas continúan cerradas

Baño permitido de nuevo en la playa de San Juan y la playa del Postiguet. Después de varios días con el color rojo ondeando en los mástiles de ambas por la presencia de la carabela portuguesa, la medusa con una toxina más potente y una picadura más fuerte que las especies mediterráneas, parece que hay una tregua. No obstante, continúa la vigilancia a lo largo de la costa, y las playas que todavía no tienen servicio de salvamento, como Muchavista, prolongación de San Juan, mantienen la bandera roja.

El Ayuntamiento de Alicante ha informado esta mañana de la decisión de colgar bandera verde en la playa de San Juan y Postiguet, donde hasta el momento la presencia de la 'carabela portuguesa' estaba siendo la principal preocupación de los bañistas. "La empresa de salvamento y socorrismo que está trabajando en las playas ha hecho una batida por todo el litoral comprobando que no existe ningún ejemplar de carabela portuguesa", ha explicado Mari Carmen de España, concejala de Turismo.

Tras descartar el peligro, cuenta de España, "se ha decidido levantar las banderas verdes". No obstante, la prohibición absoluta de baño continúa en el resto de playas de Alicante, Albufereta y Urbanova, por no tener todavía activado el servicio de salvamento. "Están cerradas por precaución", ha informado el Ayuntamiento, puesto que no tienen socorristas hasta el próximo uno de junio.

Del mismo modo, en la playa de Muchavista ondea en estos momentos la bandera roja. El Ayuntamiento de Campello, también sin vigilancia en su litoral, ha decidido seguir los datos arrojados por el Instituto de Ecología Litoral, que advirtió ayer de que durante este fin de semana pueden llegar a las costas de la ciudad más ejemplares de carabela.

Varias motos de agua estarán rastreando el litoral durante todo el día para comprobar que la situación no cambia, tal y como ha informado el Patronato de Turismo y playas del Ayuntamiento de Alicante.