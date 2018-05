¿El sustituto? Una incógnita por las posibles renuncias

n La anunciada dimisión de Víctor Domínguez como concejal del Ayuntamiento de Alicante abre un nuevo escenario en Guanyar Alacant, ya que no está claro quién recogerá el acta que dejará el todavía concejal de la marca blanca de EU.

El número siete de Guanyar en la lista con la que concurrieron a las elecciones municipales de 2015, José Luis Berenguer, no tiene intención alguna de ser concejal en el Ayuntamiento de Alicante, según reveló ayer José Pazos, exasesor municipal de la formación y, a su vez, número 9 de la candidatura: «Llevo todo el día hablando con José Luis, que me ha dicho que no tenía fuerzas para venir a la asamblea y que no está dispuesto a coger el acta... Y yo, que soy el número 9, tampoco». Entre ambos, Guanyar llevaba como número 8 a Shaila Villar, que dejó tiempo atrás la plataforma electoral. «Se fue echando pestes», subrayó ayer el exasesor Pazos en una intervención aplaudida por la mayoría de los inscritos que acudieron ayer a la asamblea extraordinaria celebrada a puerta abierta en la sede de Esquerra Unida en Alicante.

Así, la marcha de Domínguez del Ayuntamiento de Alicante, que aún no tiene fecha concreta como admitió el propio concejal, deja abierto un escenario lleno de incógnitas. La marca blanca de EU en el Consistorio, que logró seis concejales en las pasada elecciones municipales, perdió un efectivo a principios de 2016, cuando echó a Nerea Belmonte por adjudicar contratos a una empresa de su entorno. La ahora tránsfuga se negó a entregar su acta, dejando a Guanyar con cinco ediles.