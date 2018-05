De España no tiene constancia de la medusa carabela mientras El Campello cierra su playa

Disparidad de criterios entre los ayuntamientos de El Campello y Alicante a la hora de tomar medidas tras la reaparición de la medusa carabela portuguesa en la playa de San Juan y el Cabo el pasado fin de semana. Mientras El Campello, de común acuerdo con el Instituto de Ecología Litoral, ha prohibido el baño en sus playas y calas pese a que los ejemplares no fueron avistados en sus aguas sino en las vecinas, el Ayuntamiento de Alicante no ha contemplado reunirse con la entidad investigadora ni tomar ninguna otra medida porque «no creo que sea necesario crear una alarma que no existe», dijo ayer la edil de Playas de Alicante, María Carmen de España, del PP.

La concejala responsable también de Turismo aseguró no tener constancia de la presencia de ejemplares en aguas alicantinas pese a que el domingo y el lunes fueron vistas y fotografiadas por bañistas en San Juan, el Cabo de las Huertas y en las calas de la Albufereta; y a que el Instituto de Ecología Litoral confirmó en torno a una docena de avistamientos.

La edil insistió en que las playas están controladas «y de momento no nos ha llegado constancia de que haya medusas, por lo menos en la zona que los bañistas suelen utilizar», reiteró. De España dijo que Turismo y Playas lleva un seguimiento constante y que el servicio de socorrismo está pendiente por si apareciesen. «Es cierto que nos ha llegado que por la zona de Tabarca, pero mar adentro, se vio un ejemplar pero eso no quiere decir que estén en las playas de la ciudad», insistió, pese a las imágenes captadas por los bañistas. Uno de ellos comparó una aparecida en San Juan con el tamaño de un folio de papel. «Estamos alerta, y tenemos las banderas preparadas (para izarlas prohibiendo el baño) pero quiero dar un mensaje de tranquilidad. Desde el Ayuntamiento estamos trabajando en ello (...) y, por supuesto, si hubiese algún peligro o algún grupo de medusas de estas características, tomaríamos las medidas que procedan».

Una postura muy distinta a la adoptada por el Ayuntamiento de El Campello, que a finales de abril ya prohibió el baño en sus aguas por el mismo motivo. Por la misma época, la Policía Local izó la bandera roja en la playa de San Juan al detectarse medusas carabela.



Hasta el fin de semana

El Campello vuelve a cerrar las playas tras los avistamientos en aguas alicantinas, según hizo público ayer la edil de Playas, Cynthia Alavés, de Compromís. En su caso, quiso remarcar que el el informe del Instituto de Ecología Litoral destaca que los vientos de componente este/noreste de los últimos días han vuelto a acercar ejemplares de esta especie a la costa, «escasos en cuanto a número y de menor tamaño. La previsión es que durante esta semana se observarán los últimos», añade. El Ayuntamiento y el Instituto volverán a reunirse a finales de semana para decidir si se levanta la prohibición del baño.