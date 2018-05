El PP descarta reordenar los veladores de Gabriel Miró y confía en la poda de los ficus

La hoguera pide un trato igualitario y los vecinos, que no se realice un drástico corte de ramas como el del Portal de Elche.

El gobierno municipal que lidera el popular Luis Barcala descarta reubicar los veladores situados en la plaza de Gabriel Miró, pese a la existencia de un informe técnico que advierte del «riesgo elevado» de que se produzca un «accidente» por la presencia de terrazas bajo las ramas de los ficus centenarios de la céntrica plaza. Según insistieron ayer fuentes municipales, el ejecutivo local pedirá un nuevo informe técnico, tras la última poda realizada hace menos de una semana, para determinar el estado actual de los monumentales ficus. «Se va a pedir una nueva inspección, una vez hecha la última poda. La plaza tiene que ser segura, por lo que si hay que hacer una nueva poda, se hará», señalaron ayer fuentes del gobierno municipal, que a su vez se abrieron a una poda más intensa, como la que se produjo hace algo más de tres años en los árboles del cercano Portal de Elche bajo el gobierno de la también popular Sonia Castedo. Desde el gobierno de Barcala insistieron en que la seguridad debe ampliarse a todos los ciudadanos y no solamente a los usuarios de los veladores, descartando una reordenación de las terrazas que actualmente están situadas bajo las ramas de los ficus centenarios, en Gabriel Miró.

Por su parte, desde la oposición municipal urgieron ayer al gobierno de Barcala a dar una solución inmediata a un problema que también afecta a la comisión Plaza de Gabriel Miró, que durante los días de Hogueras ocupa también el entorno de los árboles.

Desde el PSOE, la portavoz Eva Montesinos criticó ayer que el gobierno del PP pida un nuevo informe técnico, cuando existe uno firmado del pasado mes de febrero. «No entendemos que el PP pida otro informe. ¿Ya no tiene validez? Los técnicos dicen que una poda no soluciona el problema. Nosotros, antes del cambio de gobierno, estábamos abordando el problema. Se pidieron informes a Bomberos y a Tráfico. Estábamos a expensas de ver la mejor formula para llevar a cabo la peatonalización porque no podíamos esperar a una organización general», señaló ayer Montesinos. Desde Guanyar, Miguel Ángel Pavón, defendió que los veladores no deben ocupar la parte noble de la plaza de manera permanente: «El riesgo de accidente aumenta si hay veladores, por lo que defendemos que se sitúen en los laterales». Por su parte, Natxo Bellido (Compromís) subrayó ayer que la seguridad es «lo primero», por lo que reclama al PP «medidas para evitar posibles desgracias y, a partir de ahí, buscar una solución consensuada». Para Compromís, el ejecutivo debería reubicar los veladores en los laterales y además hacer «un plan de usos de la plaza».

Desde la hoguera de Gabriel Miró, por su parte, reclaman un trato igualitario: «Estamos a la espera de una respuesta del Ayuntamiento. Sería injusto que la hoguera se moviera y los veladores siguieran. A nosotros nos gustaría seguir donde siempre». Mientras, desde la Asociación de Vecinos del Centro Tradicional, Alcázar Moreno critica que el PP se plantee una poda al estilo del Portal de Elche: «Lo primero es la seguridad de las personas. No compartimos que para preservar las mesas de dentro de la plaza se cometa el error y el vandalismo de la poda en el Portal de Elche».