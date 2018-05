«Hay que apoyar a la Justicia, nos parezcan más o menos severas las sentencias»

Entrevista digital. La Bellea del Foc, Aleida González, contestó a 41 preguntas de los internautas, la mayoría referidas a Hogueras, pero también sobre temas de actualidad.

n «Me gustaría decir simplemente que tenemos que apoyar a la Justicia en este país, nos parezcan más o menos severas las sentencias. Podemos estar o no de acuerdo con esta severidad pero lo importante es que se juzgue y se haga justicia de los actos que han cometido». Es la opinión de la Bellea del Foc, Aleida González, sobre la polémica sentencia de «La Manada», sobre la que se pronunció en el chat de INFORMACIÓN, ayer, en respuesta a la pregunta de un internauta. Los usuarios de la web del diario se interesaron por lo que piensa la máxima representante de las Hogueras sobre un asunto candente en todo el país en una entrevista digital de 41 preguntas en la que, no obstante, la Fiesta tuvo el protagonismo.

Aleida González, estudiante de Trabajo Social, hizo referencia también en el chat con los lectores a la importancia del papel tanto de hombres como de mujeres en la actividad festera al ser preguntada por el hecho de que ellos no tengan un papel similar de representación. «Somos imprescindibles por igual, simplemente por tradición las mujeres han tenido el papel de la representación pero los hombres también representan a la ciudad de Alicante, como ha sido y es hasta día de hoy, por ejemplo, con la Federación de Hogueras».

A las cuestiones relativas al canon de belleza que se exige para representar a las Hogueras de San Juan, respondió que una Bellea o una Dama del Foc tienen que tener una buena presencia y un saber estar, «que es más importante que un simple físico», y dijo que cree que la eligieron «porque tengo las cualidades suficientes y necesarias para representar el cargo, como es naturalidad, cercanía, alegría, cultura, y lo más importante, amor por la Fiesta».

La Bellea contestó en castellano y en valenciano según el idioma en el que era interpelada, y no quiso comprometerse un ápice cuando le preguntaron por el color que lucirá en su falda el próximo sábado con motivo de su proclamación. El tono del espolín de seda es guardado con celo por indumentaristas y representantes de la Federación de Hogueras. Sólo adelantó que le pondrá la banda de alicantina una persona imprescindible en la vida, «y lo mejor que tengo». También se interesaron por su madre, que fue Bellea del Foc en 1983, «de ella he aprendido todo en esta vida, es el espejo donde mirarme. Todo lo que aprenda, viniendo de ella, será bueno», dijo. Un internauta quiso saber si la entidad festera controla mucho a las mujeres del fuego una vez que son elegidas y cuáles son las normas que les han dado, a lo que ella respondió que «la palabra no es control, simplemente nos aconsejan como cualquier persona porque quieren lo mejor para nosotras. Normas no nos han dado ninguna», afirmó.

Sobre la intensa agenda festera que tiene por delante, desveló que espera con ansias su proclamación, y sobre todo los días de Hogueras, y dentro de ellas la Entrada de Bandas. Cuando un lector se interesó por si es taurina y si irá a la corrida del 24 de junio, reconoció que le gustan los toros, y que irá a la corrida del día de San Juan «porque al ser representante de Alicante es algo que me corresponde como tal. La Bellea del Foc, le gusten los toros o no, tiene que asistir a las corridas de toros, y eso es algo de lo cual nosotras (ella y sus damas) éramos conscientes».

También contestó afirmativamente a la pregunta de si es creyente. «Con respecto a la misa de San Juan, más de lo mismo, tenemos que ir porque representamos el cargo, y soy creyente».