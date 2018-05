Amplio programa de actividades para recibir en Alicante a más de 6.000 cruceristas

Cada día de crucero en el Puerto crea 700 puestos de trabajo directos e indirectos con un impacto económico de unos 300.000 euros de media, según un datos aportados por la Terminal de Cruceros

El Ayuntamiento de Alicante a través del Patronato de Turismo y Playas que dirige la edil Mari Carmen de España y la Concejalía de Comercio y Hostelería que ocupa, Marisa Gayo, han presentado esta mañana las actividades programadas para el próximo jueves 17 de mayoque está prevista la llegada de tres cruceros con más de 6.000 pasajeros y han explicado la implicación de las distintas áreas municipales y el amplio dispositivo organizado para tener la ciudad lista y poder recibir a este volumen de turistas en un sólo día. A la rueda de prensa también han asistido la directora comercial de Autoridad Portuaria, Mónica Bautista.

La llegada a primera hora de la mañana del jueves de los barcos Jewel of the Seas y Navigator of the Seas, de RCCL, y del Seven Seas Explorer, de Regent Seven Seas Cruises, con una capacidad para más de 6.000 pasajeros entre los tres, ha movilizado al Ayuntamiento que ha preparado un amplio programa para recibir a los turistas y aprovechar para que éstos conozcan la ciudad y repitan el destino.

Entre los actos, destacan bailes en la Terminal del Puerto a cargo de las alumnas del Consevatorio Profesional de Danza de Alicante José Espadero. Los cruceristas y alicantinos podrán disfrutar desde las 10:30 hasta las 11:15 horas del programa de Danza Española y música del compositor Isaac Albéniz que consta de diferentes piezas a cargo del profesor Fernando Alfaro.

También se realizará la instalación de cinco ninot en la Avenida de la Constitución alusivos a las diferentes las fiestas tradicionales como las Hogueras, Moros y Cristianos, Carnavales, Danzas Tradicionales y la Semana Santa. Asimismo habrá bailes regionales en la plaza del Ayuntamiento con una exposición de Nanos i Gegants (entre las 10.30 a las 12.30 horas).

Por otro lado, la Concejalía de Comercio y Hostelería en colaboración con la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante (APEHA), han contado con la participación de más de 31 establecimientos del centro de la ciudad, aportando 37 tapas y copas. Los comercios y restaurantes contarán con un distintivo para diferenciarse.

Durante toda la jornada, más de 400 comercios ofrecerán descuentos a los cruceristas y a todas las personas que se quieran acercar, participando las Asociaciones de Comerciantes del Centro Tradicional, Corazón de Alicante, Gerona, Más que Centro, Calle del Teatro así como Poeta Quintana y Adyacentes.

El turismo de cruceros representa uno de los nichos de mercado turístico internacional que mayor crecimiento ha experimentado en los últimos años, como lo demuestra las propias cifras que se dan en el Puerto de Alicante, en torno a los 100.000 pasajeros al año.

Mari Carmen de España ha destacado que "desde el Ayuntamiento de Alicante consideramos que el turismo de cruceros es, sin duda, una gran oportunidad para la ciudad como destino turístico, ya que en muchos casos, la llegada de cruceristas se convierte en una primera visita que permite darnos a conocer y que, si se diente atraído por el mismo, decidirá repetir".

Para el Patronato Municipal de Turismo y Playas de Alicante, el turismo de cruceros es fundamental porque permite desestacionalizar la demanda y además tiene un gran impacto económico en la ciudad (cifrado en torno a cinco millones de euros en 2017).

La concejal ha puesto varios ejemplos apoyándose en declaraciones recientes de los responsables de la Terminal de Cruceros. Según estos informes, "cada día de crucero en el Puerto crea 700 puestos de trabajo directos e indirectos en todos los sectores económicos de la ciudad; el impacto socioeconómico de estos buques se estima en 300.000 euros diarios de media y beneficia tanto a la actividad portuaria propiamente dicha como a otros sectores como el hotelero, de restauración, los museos, comercio, transportes, entre otros; y el turismo de cruceros es un activador de la cadena de producción de otros sectores, y es una manera idónea de potenciar la imagen exterior de la ciudad".

Por otro lado, la edil de Comercio, Marisa Gayo ha querido recalcar "la importancia que tiene para la ciudad de Alicante y para todos los profesionales del comercio y la hostelería, la llegada de estos tres cruceros, ya que sin duda, sus visitantes podrán disfrutar de la gastronomía, los productos, la cultura y las tradiciones típicas de nuestra tierra" y añade que "la Concejalía en colaboración con el Patronato de Turismo y Playas ha trabajado intensamente para que durante toda la jornada, los turistas y alicantinos puedan disfrutar de múltiples actividades y descuentos por toda la ciudad, una manera diferente y atractiva de conocer Alicante".