La oposición reclama al PP que reactive las comisiones para "evitar la parálisis"

Tres grupos de la oposición han coincidido hoy al reclamar al gobierno municipal del popular Luis Barcala que convoque comisiones municipales para "evitar la parálisis" en el Ayuntamiento de Alicante.

El PSOE ha pedido que se convoque de "forma urgente" la Comisión de Urbanismo para "desbloquear los diferentes temas que se encuentran paralizados desde la investidura de Luis Barcala como alcalde". La anterior titular de Urbanismo, Eva Montesinos, pide ha pedido que se "retome el diálogo para modificar el Plan del Centro Tradicional y se utilice el documento que se trató de consensuar con todos los grupos políticos". Además, desde el Partido Socialista piden a la concejala de Urbanismo, Mari Carmen de España, "que dedique más tiempo a un área que resulta fundamental para el desarrollo de la ciudad y evite, de esa forma, tener que ser desautorizada y tutelada por el primer edil".

A través de un comunicado, la portavoz socialista, Eva Montesinos, recuerda que ya ha pasado casi un mes desde que Barcala accedió a la alcaldía y le insta a "comenzar a trabajar de una vez porque la ciudad no puede seguir paralizada como consecuencia de su inacción". Durante los meses que Montesinos estuvo al frente de la concejalía, el PSOE recuerda se realizaron reuniones con todos los grupos políticos, incluidos los concejales no adscritos, "para tratar de modificar el Plan de la Zona Centro y la Ordenanza de Veladores para concitar el mayor consenso posible". "Ha pasado casi un mes y no se ha producido ningún avance, no podemos permitir que todos aquellos asuntos que estaban a punto de concluirse permanezcan paralizados por la incapacidad de los nuevos responsables", explica Montesinos.

Por su parte, el grupo municipal de Compromís ha instado hoy al equipo de gobierno del PP a convocar de "forma urgente la Junta de Portavoces para abordar una revisión de las Comisiones que existen para el funcionamiento de la corporación y depurar para dar prioridad a aquellas que realmente están "vivas y son operativas, y cancelar aquellas que en su día se pusieron por interés partidista del Partido Popular y Ciudadanos".

El portavoz del Compromís, Natxo Bellido, ha recordado que el PP y C's "se pasaron los tres primeros años de este mandato solicitando la creación de infinidad de comisiones para abordar todo tipo de temas, con el único objetivo de intentar entorpecer y paralizar la acción del gobierno, y del Ayuntamiento". Fruto de esta práctica, continúa Bellido, "a día de hoy hay un elevado número de comisiones creadas y buena parte de ellas solo han celebrado una primera sesión para su constitución, sin ninguna actividad posterior".

"Desde Compromís apostamos por ejercer una oposición constructiva y enfocada a incidir en los temas que realmente interesan a la ciudadanía, y por ello proponemos abrir un debate racional y sensato para ver qué comisiones están vivas y son realmente operativas. Hay temas, como la limpieza, la política industrial o la participación ciudadana que deben de priorizarse, y convocarse de forma inmediata y otro tipo de comisiones que habrá que valorar si tiene algún sentido que permanezcan abiertas", ha concluido el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante.

Por último, desde el grupo municipal de CIudadanos reclaman un impulso en el área de Limpieza. "Hemos llegado a un punto en el que no caben las medias tintas tras la serie de informaciones que vienen apareciendo en los medios de comunicación estos últimos días; el alcalde Luis Barcala tiene la obligación de un replanteo radical en el control de la limpieza tras los pufos que ha dejado el tripartito", ha declarado Antonio Manresa, portavoz adjunto del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Alicante.

La formación naranja reclama la convocatoria de la comisión de Limpieza, "para la vigilancia de la contrata tal y como venimos demandando de forma inisistente".