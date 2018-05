Más especialización para la enfermería en medicina reproductiva

n La enfermería en medicina reproductiva quiere poner en valor su papel en una especialidad en la que desempeñan un papel fundamental en el cuidado de la paciente que se somete a tratamientos de fertilidad tanto desde la vertiente psicológica, como de uso de la tecnología y en el aspecto quirúrgico. Así lo han reivindicado en Alicante los participantes en el congreso internacional «A new approach to nursing in fertitity», que se clausura hoy en el Instituto Bernabeu, coincidiendo con el Día Internacional de la Enfermería.

En torno a 70 profesionales de doce países intervienen en estas jornadas, en las que el director médico del grupo Instituto Bernabeu, el doctor Rafael Bernabeu, ha reivindicado la necesidad de una especialización de la enfermería en un campo que en España es referencia mundial. «Debería haber una formación pregrado como la de las matronas. Es una oportunidad laboral teniendo en cuenta que España es líder junto a EE UU y Japón en medicina reproductiva», explica. En algunos países el papel de la enfermería en fertilidad es tan importante que son las propias enfermeras las que hacen ecografías y transferencias embrionarias, siempre bajo la supervisión del médico.

Los participantes han abordado los nuevos retos y se han puesto en común tratamientos, técnicas y cuidados de pacientes con fallo de implantación embrionaria; las peculiaridades de la donación de gametos en España; y la importancia que en el Instituto Bernabeu tienen el laboratorio y las técnicas de biología molecular y genética para mejorar los tratamientos.

Los especialistas han recalcado que se suele advertir de los riesgos cuando la edad de la madre es elevada y se enfrenta a un embarazo múltiple. En el Instituto Bernabeu la recomendación es transferir un único embrión para reducir los riesgos en la madre y los bebés. Así lo entiende también la enfermera y matrona Sarah Powesland, quien afirma que muchas pacientes tienen tanta desesperación por lograr el embarazo que a veces no son conscientes de los riesgos que corren. Hoy la jornada se centra en el apoyo emocional a la paciente.