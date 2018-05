Concentración el miércoles en la Montañeta por el recorte de fondos contra la violencia de género

La Asamblea 8M Alicante apoyará el miércoles 16 de mayo la concentración convocada por el movimiento feminista 7N a nivel nacional en protesta por el recorte de fondos en los Presupuestos Generales del Estado para la lucha contra la violencia de género con una movilización que se celebrará en la plaza de la Montañeta. La convocatoria se realiza a nivel nacional y va a ser apoyada por diferentes colectivos del Estado español con más de 250 firmas de adhesión, según informa el colectivo.

En Alicante, la convocatoria se hará el miércoles frente a la Subdelegación de Gobierno (Plaza de la Montañeta) a partir de las 12 del mediodía pese a que en la mayor parte de España se convoca a las 19 horas. "El objetivo de esta concentración es mostrar, una vez más, nuestro malestar y desacuerdo por la repentina desaparición de 120 millones de euros en los presupuestos contra la violencia de género", aseguran desde la Asamblea 8M Alicante.

"Nuestra asamblea, en su gran mayoría, no está de acuerdo con el pacto que se hizo contra la violencia de género pues nos parece insuficiente", apuntan, "lo cual no significa que no nos parezca una aberración, con claros tintes machistas, que de un presupuesto de 200 millones de euros para luchar contra la lacra que está marcando este siglo, finalmente, el dinero se quede finalmente en 80 millones", algo que consideran inconcebible cuando otros apartados no se tocan.

En este sentido, desde la plataforma consideran que "es una evidencia el ninguneo por parte del Gobierno hacia la violencia de género y la sociedad no debe permitir que, por ejemplo, Defensa triplique su presupuesto mientras se diezma de esta manera el de la violencia de género", afirman cargando contra los nuevos presupuestos de Rajoy.

Por último, en la concentración programada para el próximo miércoles a las 12.00 horas, la Asamblea 8M Alicante leerá un manifiesto y se hará entrega al subdelegado del Gobierno de un documento en el que se integrarán tanto su protesta y fundamentos como sus demandas.

El colectivo recuerda que esta convocatoria estatal del movimiento feminista se realiza para exigir los 200 millones que el Gobierno se comprometió a destinar en 2018 para poder llevar a cabo alguna de las medidas del Pacto de Estado contra las violencias machistas en un año en el que se están produciendo numerosos casos, polémicas como la sentencia de "La manada" y un incremento además en los últimos meses de las denuncias de mujeres por agresiones sexuales y violaciones.