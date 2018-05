Expertos de doce países reclaman en Alicante más especialización para la enfermería en medicina reproductiva

Poner de relevancia el importante papel de la enfermería en medicina reproductiva, ese es el objetivo del congreso internacional "A new approach to nursing in fertitity" que se celebra en Alicante, en el Instituto Bernabeu, entre hoy y mañana, 11 y 12 de mayo, coincidiendo con el Día Internacional de la Enfermería.

El Instituto Bernabeu reúne a 70 profesionales de la enfermería de doce países en unas jornadas de puesta en común donde se ha puesto de relevancia la implicación de esta especialidad que tiene un papel importante en el cuidado de la paciente y también desde la vertiente psicológica, de uso de la tecnología o quirúrgica.

El director médico del grupo Instituto Bernabeu, el doctor Rafael Bernabeu, ha reivindicado la necesidad de una especialización de la enfermería en un campo que en España es referencia mundial. "Debería haber una formación pregrado como la de las matronas. Es una oportunidad laboral teniendo en cuenta que España es líder junto a EEUU y Japón en medicina reproductiva", explica.

En algunos países el papel de la enfermería en fertilidad es tan enorme que son las propias enfermeras las que hacen ecografías y transferencias embrionarias, siempre bajo la supervisión del médico. Para el doctor Bernabeu, la figura de la enfermera es esencial "y por eso lo hemos puesto de relevancia". El doctor Bernabeu recalca que la medicina reproductiva "también trata de preservar la fertilidad, ayuda a portadores de enfermedades hereditarias y aquí la enfermería juega un papel muy importante".

Especialistas de EEUU, Noruega, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Irlanda, Rusia, Polonia, Italia, España, Perú, Marruecos y Reino Unido se han dado cita en el encuentro en el que se han abordado en cinco sesiones distintos aspectos como los nuevos retos y se han puesto en común los tratamientos, técnicas y cuidados de pacientes que sufren de fallo de implantación embrionaria. Las peculiaridades de la donación de gametos en España o la importancia que en Instituto Bernabeu tiene el laboratorio, las técnicas de biología molecular y genética para el mejor desarrollo de los tratamientos, entre otros aspectos.





Los especialistas han recalcado la importancia de la honestidad y el hablar claro a las pacientes y las consecuencias de las decisiones que puedan tomar y que se suele advertir de los riesgos cuando la edad de la madre es elevada y se enfrenta a un embarazo múltiple. En Instituto Bernabeu la recomendación es transferir un único embrión para reducir los riesgos en la madre y los bebés.

Así lo entiende también la enfermera y matrona Sarah Powesland, quien en su realidad clínica reconoce que muchas pacientes tienen tanta desesperación por lograr el embarazo que a veces no son conscientes de los riesgos que corren. Por su parte, Sheila Mathews ha recalcado que el profesional debe primero cuidarse a sí mismo para ayudar a las parejas que siguen un tratamiento, que pasan por momentos muy estresantes y duros.

Al acto que se ha celebrado en el auditorio de Instituto Bernabeu ha acudido la presidenta del Colegio de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA), Belén Payá, quien ha recalcado la importancia de la figura de la enfermera especialista en medicina reproductiva.

Mañana sábado el congreso organizado por Instituto Bernabeu se centra en el apoyo emocional de la paciente y una visión holística del cuidado de los pacientes.