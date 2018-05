La oposición critica al gobierno del PP por opacidad en Contratación

Los exsocios del tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) se unieron ayer a la hora de criticar al gobierno del PP, liderado por Luis Barcala, por dejar la Mesa de Contratación sin presencia de la oposición municipal desde este mes.

Desde Guanyar, el concejal Víctor Domínguez lamentó ayer que «el Partido Popular vuelva a tiempos del pasado dando un paso atrás en los mecanismos de transparencia en los que tanto se había avanzado en esta legislatura, ya que tras dejar sin representación a los miembros de la oposición en la Mesa de Contratación, amparándose en la nueva ley de contratos del sector público, el PP sigue sin permitir que los miembros de la oposición acudan, aunque sea sólo como invitados, a las reuniones de esta mesa sin tener derecho a voto». El edil Domínguez subrayó que el Ejecutivo de Barcala «ni tan siquiera tienen la deferencia de enviarnos el orden del día, volviendo al oscurantismo de épocas anteriores». En la misma línea, la portavoz socialista, Eva Montesinos, señaló ayer que «el PP tiene que asumir que los tiempos han cambiado y que no puede actuar como hizo en sus veinte años de gobierno, ya que el alcalde tiene que asumir que gobierna en total minoría y que el resto de grupos no van a permitirle comportamientos absolutistas». Por su parte, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, defendió la presencia política en la Mesa de Contratación: «Es bueno que los políticos estén por transparencia y por saber cómo funciona el Ayuntamiento, ver los proyectos, cómo están avanzando... Con el PP, ni estamos ni nos informan». El exresponsable de Contratación recordó ayer que el alcalde Barcala se comprometió a invitar a los concejales de la oposición a la Mesa, «pero no sabemos aún nada». Bellido añadió ayer que la nueva Ley de Contratos no impide la presencia política, por lo que dejar de convocar a los concejales de PSOE, Guanyar, Cs y Compromís es una decisión política: «La ley dice que es un organismo técnico, por lo que obliga a aumentar el peso técnico si incluyes a más políticos. Me molesta también que el PP ni nos llamara para anunciarnos que no íbamos a ser convocados más a la Mesa».



¿Junta de Portavoces semanal?

Por otro lado, también sobre transparencia, Bellido reclamó ayer a Barcala que cumpla con su compromiso y convoque cada semana la Junta de Portavoces, tal y como anunció los primeros días de su mandato, y no sólo cada mes para preparar los plenos. «Nos preguntamos si la voluntad de diálogo expresada por Barcala con la oposición se ha acabado ya después de tres semanas en el gobierno. El nuevo alcalde prometió que haría una Junta de Portavoces cada semana para informar de cómo va el funcionamiento del gobierno, pero, desgraciadamente, vemos que tres semanas después solo ha hecho una y porque tocaba ya que había pleno». Por su parte, la socialista Montesinos también criticó ayer a Barcala «por faltar a su palabra», instándole a «empezar a asumir que no puede seguir prometiendo cosas que no iba a cumplir». Además, el PSOE ha registrado un escrito para que el PP cumpla el acuerdo plenario que pide que se convoquen todas las Comisiones Permanentes del Pleno con una periodicidad quincenal.

Barcala, en respuesta a PSOE y Compromís, negó que se comprometiese a convocar cada semana la Junta de Portavoces. «Estoy manteniendo reuniones con ellos, pero de manera individual. Si se ha retrasado la primera Junta de Portavoces es porque querían hablar de manera individual. A partir de este momento, convocaré periódicamente a los portavoces para informarles, en ese foro, de la gestión municipal», señaló el alcalde.