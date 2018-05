Barcala desautoriza a De España y asegura que se iniciarán los trabajos para revisar el PGOU

La edil de Urbanismo descartó un día antes «empezar» con un nuevo planeamiento para la ciudad.

Un día después de que la nueva concejala de Urbanismo y portavoz del equipo de gobierno, Mari Carmen de España, asegurase que el ejecutivo popular no iba a centrar sus esfuerzos durante este año de mandato en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el alcalde de Alicante, Luis Barcala, defendió ayer que se trabajará en impulsar los «instrumentos básicos» con el objetivo máximo de tener redactado el Plan Estructural en mayo de 2019. «A ver si podemos conseguir lo que se prometió a principio de legislatura y que en tres años no se ha hecho absolutamente nada: tener los trabajos previos al Plan General Estructural. Si podemos llegar al final con el Plan Estructural redactado sería ideal, pero tras perder miserablemente tres años es para que los demás [en referencia a los exsocios del tripartito] exijan más bien poco. Hemos dicho que no vamos a hacer un PGOU en un año, cuestión absolutamente obvia», señaló ayer Barcala tras una rueda de prensa en el Ayuntamiento en el que se presentó el calendario de espectáculos pirotécnicos para las próximas Hogueras.

En cambio, la concejala Mari Carmen de España, justo un día antes de las palabras de ayer de Barcala, admitió que la premura de tiempo tras llegar al gobierno de la ciudad de Alicante a falta de un solo año para las elecciones municipales le lleva a ser «realista» en la recta final de este mandato. «Evidentemente, no se puede empezar a trabajar en el PGOU. Antes hay que hacer otras cosas, como desatascar Urbanismo con las licencias», apuntó el pasado miércoles la nueva responsable del área, que cogió el testigo de la socialista Montesinos, que estuvo medio año al frente de la concejalía, y de Miguel Ángel Pavón (Guanyar), que inició el mandato al mando de una de las áreas clave de la gestión municipal.

Si en algo coincidieron Barcala y De España fue en criticar la situación de Urbanismo, después de tres años de la izquierda en el gobierno. «Hay una prioridad absoluta que es desbloquear Urbanismo, que tiene un atasco inimaginable», apuntó ayer Barcala, sin concretar una acusación que llegan en la misma semana en la que el Colegio Provincial de Aparejadores constató un repunte en la actividad urbanística en la ciudad, con un incremento del 188% en las viviendas iniciadas respecto al mismo periodo del año ????.