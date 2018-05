Barcala acusa al tripartito de no podar zonas verdes de Alicante en tres años

El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP) ha afirmado hoy que su gobierno está reactivando el mantenimiento de parques y jardines de la ciudad, tras la gestión del tripartito de Alicante (PSOE, Compromís y Guanyar) en esta materia en la que "no había programada ni la poda de los árboles". Barcala, tras un acto en el MARQ, ha subrayado que el asunto de la limpieza y mantenimiento de parques y jardines es una de las mayores preocupaciones de los alicantinos y que ya se han puesto en marcha medidas para mejorarlo. "Hemos mejorado con la contrata de limpieza la gestión y el uso de los medios de los que disponemos", ha afirmado Barcala, en alusión a la cuestión de solventar la paralización de este ámbito y reactivar la programación de limpieza.

Según Barcala, su gobierno se ha encontrado "con una paralización mucho más grande de la que nos imaginábamos", ya que a su juicio "hay muchas zonas de Alicante donde no se había hecho ni una sola poda ni un desbroce en tres años, por lo que luego ves cómo está todo de descuidado y lo comprendes perfectamente".

A este respecto, el alcalde ha asegurado que ahora, con su gobierno, "se ha programado todo el calendario de podas, desbroces y limpieza en parques y jardines, y luego todo el tema de mantenimiento que, con las nuevas contratas que ya se han adjudicado, organizaremos".

Limpieza viaria

Por otro lado, Barcala ha destacado que lo primero que se ha hecho es una reestructuración del área de limpieza "para que el Ayuntamiento cumpla con sus obligaciones" y, en segundo lugar, "con el pliego en la mano, ver que la UTE cumpla con todas sus obligaciones".

"Si aun así, hay carencias, vamos a estudiar (hacer) una auditoría de calidad del servicio para saber qué es lo que está fallando y por qué", y posteriormente "tomaremos las medidas necesarias y las pondremos encima de la mesa", ha señalado Barcala antes de añadir: "Sin saber por qué ni para qué, no se puede poner dinero encima de la mesa". A su juicio, "lo que no es la solución es llegar y poner dinero encima de la mesa, como hizo en su día el señor (Gabriel) Echávarri (anterior alcalde); eso es demasiado fácil. Aquí lo primero que hay que ver es si realmente se está cumpliendo en su integridad el pliego o no", ha incidido.