Arranca el congreso internacional de enfermería en medicina reproductiva del Instituto Bernabeu

Sesenta profesionales de la enfermería en medicina reproductiva y auxiliares especialistas en infertilidad se reúnen el próximo fin de semana 11 y 12 de mayo para hablar de las novedades de esta especialidad en un congreso internacional que ha organizado Instituto Bernabeu en su sede de Alicante. Bajo el título «IB International Workshop 2018: A new approach to nursing in fertility» el auditorio de la clínica reproductiva reúne a profesionales de la enfermería y especialistas en el cuidado de pacientes que se someten a tratamientos de fertilidad con el objetivo de poner en común y ahondar en los conocimientos que ayudan al cuidado integral de estos pacientes. Entre los asistentes hay profesionales de Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Dinamarca y también nacionales. Durante cinco sesiones se van a abordar aspectos de los cuidados de enfermería para el paciente de infertilidad en las que intervienen expertos de distintas áreas científicas del Instituto Bernabeu así como profesionales de hospitales internacionales. El encuentro cuenta también con una parte técnica con la celebración de un taller de ecografía de alta definición.