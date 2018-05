El PP renuncia a revisar el PGOU para «agilizar» las licencias urbanísticas

La concejala de Urbanismo, Mari Carmen de España, admitió ayer que el gobierno municipal liderado por el popular Luis Barcala renuncia a impulsar la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad de Alicante durante este mandato [el actual fue aprobado en 1987], para centrar los esfuerzos en impulsar las licencias urbanísticas. «Mi función a un año vista es ser realista, no se puede empezar a trabajar en el PGOU. Antes hay que hacer otras cosas, como desatascar Urbanismo y agilizar las licencias porque tenemos a los promotores y ciudadanos esperando. Hay que empezar por ahí», señaló la edil de Urbanismo, quien aseguró que el Ejecutivo popular también tiene como objetivo la aprobación del Catálogo de Protecciones, que impulsó Miguel Ángel Pavón (Guanyar) durante su etapa al frente de Urbanismo, pero que no logró aprobar ante la oposición de PP, Cs y los dos concejales tránsfugas. «El Catálogo de Protecciones es independiente del PGOU. Sí que nos vamos a sentar, hay mucho hecho ya. En poco tiempo lo llevaremos a pleno», se comprometió De España, que a su vez descartó una reorganización profunda de la concejalía que estuvo dirigida por Pavón hasta el pasado mes de noviembre, cuando pasó a manos de la socialista Eva Montesinos tras la ruptura del tripartito de Alicante. Desde finales del pasado mes, Urbanismo está dirigida por la popular Mari Carmen de España, quien preguntada ayer por un posible desmantelamiento de la oficina del PGOU, para dedicar a sus trabajadores a la tramitación de nuevas licencias urbanísticas, descartó que los cambios en la organización sean una prioridad de su gobierno. «De momento, no hemos movido absolutamente nada. Estamos viendo el funcionamiento del personal, pero no va a haber movimiento porque no hay tiempo para hacer experimentos. Creo que puede funcionar como está», prosiguió la edil.

La revisión del PGOU de 1987 fue una de los objetivos incluidos en el acuerdo de gobierno de PSOE, Guanyar y Compromís, suscrito en junio de 2015: «Elaborar un Plan General de Ordenación Urbana desde la participación [...]un modelo de ciudad compacto que mejore y rehabilite el tejido urbano existente [...]». Sin embargo, el PSOE, tras quedarse solo al frente del gobierno, admitió que el intento de revisión del PGOU fue un «fracaso» del gobierno de izquierdas. El ahora exalcalde, Gabriel Echávarri, desveló en un pleno que el expediente de revisión se abrió en julio de 2017, dos años después del inicio del mandato. «Era nuestro compromiso y a fecha de hoy es nuestro fracaso», señaló el socialista.