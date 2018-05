Congreso internacional de enfermería en medicina reproductiva

Sesenta profesionales de la enfermería en medicina reproductiva y auxiliares especialistas en infertilidad se reúnen el próximo fin de semana 11 y 12 de mayo para hablar de las novedades de esta especialidad en un congreso internacional que ha organizado Instituto Bernabeu en su sede de Alicante.

Bajo el título "IB International Workshop 2018: A new approach to nursing in fertility" el auditorio de la clínica reproductiva reúne a profesionales de la enfermería y especialistas en el cuidado de pacientes que se someten a tratamientos de fertilidad con el objetivo de poner en común y ahondar en los conocimientos que ayudan al cuidado integral de estos pacientes. Al tratarse de un encuentro científico internacional las ponencias se desarrollarán en inglés.

Entre los asistentes hay profesionales de Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Dinamarca y también nacionales.

El desarrollo de la medicina reproductiva ha ido a la par en el desarrollo y especialización de auxiliares médicas y de la enfermería. Una evolución que ha dado pasos de gigante. Durante dos jornadas, se ponen en común en Instituto Bernabeu el día a día de los profesionales que están más en contacto con los pacientes y sus tratamientos. De hecho, reconocen que las pacientes habitualmente suele contactar con enfermería si tiene dudas o necesita alguna cosa que nos les ha quedado claro en las explicaciones del médico.

Durante cinco sesiones se van a abordar aspectos de los cuidados de enfermería para el paciente de infertilidad en las que intervienen expertos de distintas áreas científicas del Instituto Bernabeu así como profesionales de hospitales internacionales. El workshop arranca con los avances en materia de reproducción asistida de los que el director médico de Instituto Bernabeu, el ginecólogo Rafael Bernabeu, junto a la enfermera Virginia Alarcón abordará los adelantos en fallo de implantación. La donación de óvulos o los estudios genéticos de la paciente y del embrión protagonizarán las siguientes ponencias.

El encuentro cuenta también con una parte técnica con la celebración de un taller de ecografía de alta definición y su importancia a la hora del estudio uterino, de los ovarios y para detectar patologías pélvicas en los que participan dos reconocidos especialistas, el doctor Kanna Jayaprakasan y la doctora Belén Moliner, también experta en endometriosis y contractilidad uterina.

La sesión del sábado se centrará en el apoyo emocional de la paciente con la participación de dos psicólogas. También el estilo de vida y nutrición en fertilidad se pone sobre la mesa en este encuentro internacional en el que la individualización de los cuidados a la paciente se toman como premisa.

El Instituto Bernabeu tiene en la formación y el desarrollo del conocimiento uno de sus pilares, por ello celebra de forma periódica encuentros y cursos de formación con los que mantenerse en la vanguardia de los avances en medicina reproductiva.