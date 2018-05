Fin a la huelga de hambre para reclamar la readmisión en la concesionaria de la limpieza

Miguel Ángel Candela, el extrabajador de la UTE de la limpieza de Alicante que reclamaba la readmisión en la empresa, ha abandonado hoy por motivos de salud la huelga de hambre que inició hace 43 días.

"Dejo la huelga de hambre por motivos de salud, porque ya me noto muy cansado, y también por mi familia, que me necesita. Tengo una analítica que me ha llevado a pensarlo, estaba ya en mínimos. No puedo poner en peligro mi salud. El médico me ha dicho que desistiera de la huelga de hambre", ha señalado hoy Miguel Ángel, quien inició el ayuno voluntario a finales del pasado mes de marzo en la Plaza del Ayuntamiento para exigir ser readmitido por la concesionaria del servicio de limpieza y recogida de residuos del Ayuntamiento de Alicante.

El extrabajador de la UTE Alicante tiene una sentencia a su favor, dictada el pasado 20 de junio por el Juzgado de lo Social 3 de Alicante, que "le da la razón al declarar la existencia de un fraude de ley en la sucesión de contratos desde agosto de 2009 en adelante", según explicaron desde Guanyar al inicio del ayuno.

El juzgado considera, prosiguieron desde la formación que lidera Miguel Ángel Pavón, "que este trabajador debió ser considerado desde agosto de 2009 como personal fijo indefinido". La sentencia "declara improcedente el despido y condena a UTE Alicante a que readmita al trabajador como personal fijo indefinido o a que le indemnice con algo más de 17.000 euros brutos". La empresa optó por indemnizarle y el trabajador decidió luchar por su readmisión.

Miguel Ángel Candela señaló ayer que una reciente conversación con el alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, ha sido también decisiva para renunciar a la huelga de hambre. "Soy bastante optimista, quiero dar un paso de buena voluntad para llegar a un buen final en este asunto. La cita con el alcalde ha influido porque él me habló sinceramente, creo que hay buena voluntad por su parte. Me dijo que conocía mi caso y que mediaría con la empresa para tratar de solucionarlo. Con eso me doy por satisfecho", prosiguió ayer el extrabajador de UTE Alicante, junto al nuevo cartel que, desde esta mañana, anunciaba el final de la huelga de hambre. Con todo, Miguel Ángel Candela no renuncia a seguir luchando por su readmisión en la empresa: "Yo sigo pidiendo la readmisión, he abandonado mi huelga de hambre, pero no voy a dejar la lucha por mi puesto de trabajo".