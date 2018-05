Cada vez más altas

«Al paso que vamos me quedo sin cinta métrica». El comentario del modisto Miguel Ramos, que este año cose la indumentaria oficial de la Bellea del Foc, Aleida González, y de sus damas, repetido varias veces mientras medía a las festeras, está más que justificado pues la corte del fuego del 90 aniversario de las Hogueras es una de las más estilizadas que se recuerda. La Bellea es la segunda más alta de la historia de las Hogueras, con 1,81 metros, un récord que, por poco, lo mantiene Sofía Escoda, su antecesora, con 1,82. Pero es que su corte es una de las más espigadas, pues tres damas miden 1,75 -es el caso de Carmen Ortega- o más: Sandra Sánchez alcanza 1,76 y Marta Ponce 1,77. Una cuarta dama, Trinidad Alonso, mide 1,71.

Todas estas chicas «crecerán» aún más cuando se pongan el traje festero sumando los zapatos, ahora con un tacón estándar para todas por igual de 7,5 centímetros, y la mantilla, que también contribuirá a que vean, y disfruten, las Hogueras desde aún más arriba. En el caso de Aleida González, supera, de novia alicantina, 1,90.

El factor estatura parece haberse convertido en determinante en la última década a la hora de elegir a la Bellea. En el pasado, una talla alta estaba por debajo del 1,80. A Mar Rodrigo, con 1,77 metros, la eligieron en el año 2000. A Inés Quesada, miembro del jurado este año, la seleccionaron, también con 1,77 de altura, en el año 2008. Elena García Caballero, representante de 2012, batió el primer récord, con 1,80. La misma altura que tiene Carmen Caballero, la Bellea del Foc de 2015. También a ella le confeccionó los trajes Ramos, quien ayer recordaba su estilizada figura -«no había cintura para sujetar tanta tela de lo delgadita que estaba»- o sus largas piernas, 1,30 de cintura a suelo.

En esto no se queda lejos la nueva Bellea, con 1,28 metros de cintura a suelo, como una de sus damas, Marta Ponce. Las dos tienen los brazos más largos: 65 centímetros. «Son larguísimos. La media es 59 ó 60, y eso supone más tela para los corpiños. Normalmente se emplea un corte de 1,5 metros pero para ellas necesitaré 1,75 metros de tela; si no, el largo de las mangas no llega y se queda corto».

Ramos confeccionará cuatro faldas para Aleida González y tres para las damas, así como tres mantillas para la primera y dos para cada belleza. También se desveló la segunda falda de la Bellea, en berenjena, y en verde para las Damas del Foc, buscando una armónica combinación. El espolín en seda natural de Aleida se mantendrá en secreto hasta la proclamación, el día 19 en la plaza del Ayuntamiento. A las festeras les encantaron sus primeras faldas, «de cierto corte antiguo» y sin metales, una tendencia que se verá más en Hogueras pues aligera el peso de la prenda en hasta dos de los cinco kilos que suele pesar, «y eso lo agradece la cintura», dice Ramos.