Los cerdos vietnamitas siguen dejándose ver por el barrio del Cementerio

El Ayuntamiento de Alicante sigue sin acabar con el problema de los cerdos vietnamitas, que continúan campando a sus anchas por el entorno del Cementerio y por el polígono industrial próximo, cruzando las carreteras de la zona con el consiguiente peligro para la seguridad vial, como se podía comprobar esta misma mañana. De esto también alerta el grupo municipal de Ciudadanos, que reclama la intervención del grupo popular que lleva ahora el gobierno municipal.



Como ya publicó este diario, decenas de cerdos vietnamitas se pasean cada día por el polígono del Llano del Espartal y se cruzan con trabajadores y vehículos de las cerca de 200 empresas instaladas en la zona. Así lo denuncian desde la asociación de vecinos Llano del Espartal-Cementerio, que se muestran "desesperados" ante la "situación de abandono en la que vivimos. Tenemos el polígono dentro del barrio y no hay derecho a que estando presentes algunas de las empresas más importantes de Alicante que pagan muchos impuestos la zona esté totalmente abandonada, las carreteras con baches, la basura sin recoger y por si fuera poco piaras de cerdos vietnamitas campando a sus anchas", ha criticado el presidente de la asociación vecinal, Miguel Ángel López.



Incluso el pasado mes de marzo, un ejemplar de cerdo vietnamita llevó de cabeza dentro del Cementerio a media docena de policías que durante más de dos horas lucharon para capturar al animal hasta que lo consiguieron. La presencia de cerdos vietnamitas no es extraña en el barrio del Cementerio de Alicante y en los alrededores del Vial de los Cipreses pero no es tan habitual que los animales entren en el camposanto y escarben entre las tumbas como pudo presenciar una mujer quien, cuando se disponía a arreglar el panteón familiar, vio a uno de estos pequeños cerdos escarbando en la tierra y corriendo entre las lápidas, provocando su sorpresa.





Dado que estos animales continúan por la zona pese a que el Ayuntamiento instalópor las inmediaciones, el grupo municipal de Ciudadanos (Cs) ha recuperado este tema. "El PP, que criticó con dureza esta situación, debe de tomar cartas en el asunto", que afecta al área de, integrada ahora en Sanidad. Así lo exige el edil de Cs. El concejal considera que la persistencia de cerdos vietnamitas en la zona es "un problema que va a más y que como hemos podido comprobar in situ suponen un riesgo importante para la seguridad vial en la carretera de acceso al camposanto, ya que la atraviesan con frecuencia ". Esta misma mañana había varios ejemplares sueltos por las inmediaciones.

"Que los anteriores equipos de gobierno no hicieran nada, no puede ser pretexto ahora para que el PP se duerma en los laureles en un área que está derivando en un foco de marginalidad", señala Escudero.