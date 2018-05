El tigre que no perdió las rayas

¿Qué escribirás de mí cuando me vaya?». Me lo preguntó hace mucho, una de esas tardes en que se quitaba la coraza y dejaba que una tristeza inabarcable se apoderara de él. «¿Qué escribirás de mí cuando me vaya?». Hacía tiempo que el personaje público se había ido, así que era el hombre el que preguntaba. «Escribiré que fuiste el político que cogió una excavadora y puso fin a la ignominia de aquel lóbrego orfanato de Campoamor, donde te criaste y por donde también pasaron mis hermanos, y que por suerte quedó en la memoria sustituido por un edificio digno, sin oscuras escaleras ni muros huérfanos de ventanas, en cada uno de cuyos rincones entra la luz del sol; escribiré que fuiste el que construyó el hospital de Sant Joan e hizo que se erigiese el de la Vega Baja, aunque la Generalitat no quería ni el uno ni el otro; escribiré que hubo cosas malas, pero fueron más las buenas». Me miró, regresando de muy lejos a la vez que se recomponía para hacer honor a una de sus frases favoritas («el tigre sigue siendo tigre aunque le borres las rayas») y volvió a preguntar. «¿Está bien, no?». «Sí», contesté. «¿Lo harás?», insistió. No había nada de premonitorio en aquella conversación, de hace años. Ni él pensaba aquella tarde morirse, ni yo que tendría que escribir su necrológica. Pero aquí estoy. Cumpliendo mi palabra. Él siempre cumplía la suya.



Antonio Fernández Valenzuela fue un político distinto. Uno de los más duros que he conocido y uno de los que más veces vi llorar. Uno de los que mayor mando en plaza ha tenido y uno de los que menos quiso nunca figurar: pocas veces acudía a un acto si había la más mínima oportunidad de delegar la asistencia. Era una personalidad compleja y, sin embargo, un dirigente al que siempre se veía venir, porque siempre cargaba de frente. Hay quien dice que la grandeza de un hombre se mide por la calidad de sus enemigos. Si es así, Valenzuela fue grande. Otros piensan que la verdadera escala es la de los amigos. En ese caso, habrá que decir que tuvo muchos, y que demasiados de ellos, demasiadas veces, no hicieron honor a tal nombre. Fue, perdonen el tópico nunca más merecido, un político de raza; un animal político. Intuitivo. Instintivo. Inteligente. Fiero, desde luego. Pero al mismo tiempo conciliador: en sus ejecutivas, mientras fue secretario general de la agrupación socialista de Alicante todos sus rivales tuvieron siempre asiento. Vale la pena recordar hoy que cuando él se fue, empezó el circo.



Guerrista de vocación y antilermista por convicción (su enemigo no era Joan Lerma, sino la forma que el primer jefe del Consell tenía de entender la comunidad que entre todos estaban construyendo), despuntó en las postrimerías del franquismo con el sobrenombre de «Moscú» (que nada tenía que ver con ninguna conexión con la URSS, era simplemente el nombre de la imprenta que regentaba su suegro), así que llegó a la Democracia con preparación de combate. Aliado de Antonio García Miralles («Su Sordería» le llamaba él, porque a García Miralles siempre le han apodado los suyos El Sordo para molestarle, aunque conozco pocos que hayan tenido oídos en más sitios), Valenzuela era el que comandaba las tropas en las batallas que el entonces presidente del PSPV y de las Cortes había dibujado antes en los mapas. Y una de esas batallas, la principal, fue la de establecer los límites entre el Cap i Casal y Alicante. Nunca cedió ahí. Se lo dijo en público a Joan Lerma el primer día ?«No hemos llegado hasta aquí para cambiar el centralismo de Madrid por el de Valencia»- y mantuvo la espada en alto hasta el último: asamblea a asamblea, acto a acto, declaración a declaración.



El 6 de diciembre de 1988, este periódico abrió su primera página con un titular que decía que la entonces Caja de Ahorros Provincial incumplía sus estatutos por contratar con Valenzuela. Fue el principio del fin. La denuncia la había presentado el CDS pero el lermismo alimentó sin cesar la hoguera hasta conseguir que se convirtiera en incendio, en parte porque desde el Palau vieron llegada la hora de acabar con «un cantonalista», como le llamaban; en parte como venganza de las elites políticas y empresariales valencianas porque su última jugada había sido impulsar la fusión de la Caja Provincial alicantina con la del Mediterráneo para dar origen a la CAM, en vez de con la de Valencia como querían Lerma y esas elites; y en parte también, por qué no, por sus propios errores al afrontar el asunto. Su caso fue singular. La Audiencia Provincial le condenó por uso indebido del cargo a pesar de que la Fiscalía pedía su absolución. El Tribunal Supremo anuló aquella sentencia, afirmando que el presidente de la Diputación no había cometido delito. Pero para entonces Valenzuela ya había dimitido.



Nunca más volvió a la política como cargo en las listas de un partido. Pero no se perdió para la cosa pública. Si sus negocios habían sido el flanco por donde le entró el puñal, esa misma condición de empresario le llevó a la presidencia de la Cámara, a la que devolvió el protagonismo que la institución había malbaratado bajo el mandato de Luis Esteban por su dependencia del PP. Con la oposición de muchos empresarios, en Alicante y en Valencia, tuvo el apoyo para llegar del entonces todopoderoso Zaplana, de cuya amistad ni uno ni otro renegaron jamás. Pero en su primer discurso ya le marcó el territorio al mismo presidente de la Generalitat, quejándose de desatención en cuestiones como el agua ante la mirada atónita de éste, que tuvo que empezar su réplica con un «no sé cómo puedes decir eso, Antonio». Peor parado resultó Camps, al que Valenzuela dio tal vapuleo en una de las Noches de la Economía Alicantina más sonadas que se recuerdan, que el sucesor de Zaplana al frente del Consell se fue sin terminar el acto. Entre tanto, le dio tiempo a salvar de la especulación el viejo edificio del hotel Palas, rehabilitarlo y ponerlo al servicio de Alicante, en la que fue su última gran obra antes de dejar la presidencia. La inauguró en octubre de 2009 y se fue a casa un mes después, sin tiempo apenas para estrenar el despacho. Ya se ha dicho que era hombre más de hacer que de figurar y que siempre cumplía su palabra. Y también aquí lo hizo: había prometido que no agotaría su segundo mandato y no lo terminó.



Falta algo, ya lo sé. Valenzuela le pegó un puñetazo a José Luis Lassaletta, cuando el primero presidía la Diputación y el segundo era alcalde de Alicante. La historia de ambos había sido una historia de continuos enfrentamientos desde que tomó posesión la primera Corporación tras la muerte de Franco, pero paradójicamente la agresión se produjo cuando ya los dos estaban amortizados en sus cargos por su partido. Fue, sin ninguna duda, el incidente más grave ocurrido en democracia entre dos políticos. Un suceso inexcusable. Único. Días después, Valenzuela abrió la sesión plenaria de la Diputación con un discurso en el que pidió perdón a los alicantinos. Cuando acabó, todos los diputados sin excepción, no sólo los socialistas sino también los del PP e incluso los del CDS, puestos en pie, le aplaudieron. Aquello también fue único.