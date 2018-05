Preparativos de la indumentaria de las Belleas

La Bellea del Foc, Aleida González Martín-Zarco, y sus damas han asistido a la primera toma de medidas para la confección de sus trajes oficiales de la mano del indumentarista Miguel Ramos, probándose la primera de ellas una de sus faldas, en color berenjena, mientras que la corte ha podido ver la tela de la falda, en color verde, que llevarán en combinación con la que ha lucido Aleida. Las siete han posado para el modisto, que les ha medido brazos, piernas, cintura, contorno y hasta la cabeza, pues él confeccionará no sólo las faldas, también los corpiños y las mantillas de novia alicantina.

A las festeras les han gustado los colores y el diseño de sus primeras faldas. "Me gusta este corte antiguo", ha dicho la Dama del Foc Marta Ponce cuando ha visto la tela en berenjena de la Bellea, quien ha asentido, "sí, a mí también me gusta", ha dicho. La singularidad de esta segunda falda que llevarán durante su reinado es que carece de metales, lo que aligera el peso de las faldas, como ha explicado Ramos. Algo que también se verá en Hogueras entre las festeras de las comisiones. "Cada vez se van a ver más faldas sin metales, se eliminan los dorados y plateados de las faldas, que se aligeran, no llevan ni oro ni plata, es estilo más antiguo. Sin metales una falda puede llegar a aligerarse entre un kilo y medio, o dos. La cintura lo agradece". Sin metales las faldas festeras pesan entre cuatro kilos y medio y cinco.

El modisto ha destacado que la corte del fuego es cada vez más estilizada, y no sólo la Bellea, también las damas, lo que le obliga a emplear más metros de tela. En total este año invertirá unos 135 metros para las 22 faldas que confeccionará, cuatro para la Bellea y tres para cada una de las damas.

Aleida González y su corte serán proclamadas en la plaza del Ayuntamiento el próximo sábado 19 de mayo, día en que se desvelará la falda principal. Para la Bellea será un espolín, es decir, una prenda estrecho de seda natural, mientras que las damas llevarán doble ancho de seda. La representante de las Hogueras en el 90 aniversario tendrá cuatro faldas en total por los numerosos actos a los que acudirá durante su reinado, y las damas tres cada una.

En cuanto a las medidas más curiosas, la Bellea y algunas de las damas tienen entre cintura y suelo 1,28 centímetros. Entre dobladillo y tela, el modisto dejará lo suficiente para que haya una distancia de 14 centímetros entre el final del traje y el suelo, para lo que tendrá en cuenta los zapatos, cuyo tacón medirá 7,5 centímetros.

Mañana por la tarde será el turno de las infantiles, que acudirán a la toma de medidas por su indumentarista oficial. Este año es Conchi Beneyto, que coserá los trajes de Andrea del Caño y de sus damas.