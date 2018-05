Andrea del Caño: «Los niños también valemos y podemos representar a la Fiesta»

Algunos de sus profesores fueron a verla a la gala de elección del viernes, que abre en su vida una etapa en la que se le van a juntar el final de curso, la comunión y su representación en las Hogueras.

Tiene 10 años, es risueña y abierta. Le gusta estudiar, afirma ser de sobresalientes y quiere ser maestra. Algunos de sus profesores fueron a verla a la gala de elección del viernes, que abre en su vida una etapa en la que se le van a juntar el final de curso, la comunión y su representación en las Hogueras.

P ¿Ya te crees que eres la nueva Bellea del Foc Infantil?

R Me lo creo porque muchas personas me aplauden y me sonríen, y los niños me dicen: es la Bellesa del Foc. Para mí es muy bonito.

P Has elegido como titular «Las mejores Hogueras de mi vida»...

R ¡Quiero disfrutarlo todo!

P ¿Por qué crees que te eligió el jurado entre 88 niñas?

R Quizá porque mi familia es muy festera pero eso lo tiene que decir el jurado.

P Eres la primera Bellea Infantil que obtiene tu hoguera, Polígono de Babel...

R Adulta tuvimos sólo una, y varias damas infantiles. Soy la primera Bellea del Foc Infantil de mi hoguera. ¡Y en el 90 aniversario!

P ¿Qué le dirías a los niños para que se apunten a las comisiones de hogueras?

R Que es una fiesta muy divertida, que lo prueben, porque estás siempre con la gente de tu hoguera, y ellos muy contentos. Les coges mucho cariño, es como una segunda familia.

P ¿Qué huella quieres dejar en la fiesta del fuego?

R Que la gente sepa que también los niños valemos y que podemos representar a la Fiesta.

P ¿Cómo son tus damas?

R Ya las conocía de este año, porque estábamos todas juntas como bellezas (de sus respectivas hogueras). Hay una conexión desde el principio. No hay ninguna mejor amiga que otras. Todas por igual, somos siete en una.

P Participaste con tu clase de El Palmeral en un reportaje para INFORMACIÓN sobre una tutoría con situaciones sobre violencia de género vistas por niños...

R En clase hablamos de ello y me preocupa que pase. Y me preocuparía que en el futuro a gente que yo conozco le pueda pasar lo mismo. Que no ocurra más.

P ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

R Estudiar y la gimnasia rítmica. Me gusta Alejandra Quereda, que fue la pregonera de Hogueras el año pasado. También me gusta la fotografía y he pedido una cámara por mi comunión, que es el día 12.

P ¿Qué te gusta más, el vestido de comunión o de alicantina?

R El de alicantina, sobre todo la mantilla, porque sólo te la puedes poner si eres belleza o dama.