Dirección y secretaría ocuparán la casa del conserje del IES Haygón

n A finales de junio comenzará el calendario de pre-inscripciones para el curso 2018-2019. Por tanto, el próximo mes debe estar ya en marcha el operativo en el IES Haygón. Según se anunció a mediados de marzo, la nueva EOI contará con una zona administrativa propia para dar servicio al resto de aularios de l'Alacantí, que se ubicará en la casa del conserje.

Hoy en día, este habitáculo se utiliza como almacén del material deportivo, que se trasladará a un módulo prefabricado. Cuando se disponga de esta dependencia, los trabajadores de la EOI de Alicante explican que «por medio de una pared de pladur se separará la secretaría de la dirección del centro, donde deben estar el director, el jefe de estudios, tres jefes de departamento y el secretario».

Respecto al profesorado que se destine al nuevo centro, desde la escuela de idiomas se asegura que la Conselleria «ha pedido voluntarios». Aparentemente, los interinos adscritos a EOI Alicante, pero que dan clase en aularios de la comarca pasarán a depender de la EOI San Vicente.

Otros afectados serán los estudiantes. Por una parte, ya se sabe que hay desacuerdo con alumnos de San Vicente que tendrán que usar un medio de transporte para ir a las clases del IES Haygón, donde habrá más aparcamiento pero no estará tan céntrico como el IES Gaya.

Y por otro lado, los alumnos de la comarca, procedentes de El Campello, Sant Joan o Mutxamel pasarán a depender administrativamente de San Vicente aunque sigan yendo a clase en sus municipios. El problema vendrá cuando quieran estudiar un idioma que no sea inglés (el único que se ofrece hasta ahora en sus municipios), como francés o alemán y no quieran o no puedan estudiar en San Vicente. Entonces tendrán que duplicar el expediente de matrícula en Alicante y San Vicente.