La Bellea y sus damas inician una «inolvidable aventura»

La realidad ha superado con creces sus mejores deseos. Andrea del Caño Moya, nueva Bellea del Foc Infantil 2018, tiene ganas de exprimir este año al máximo y vivir una inolvidable aventura. Ayer no se separó de sus damas de honor en el primer acto oficial tras la elección del pasado viernes por la noche.

María Victoria Limiñana, Sofía Lorente, María Arnaldos, Marta Cabral, María Torregrosa y Laura Romero son las damas que ayer por la mañana también visitaron el centro comercial Gran Vía y que lucieron deslumbrantes sonrisas que no dejaron apreciar ni un ápice del cansancio acumulado, tanto de la noche anterior como de las frenéticas semanas previas al acto.

La mayoría de ellas vienen de familias festeras con la tradición muy arraigada y los fundamentos muy asentados. Son conscientes de que la convivencia es un signo inequívoco de estas fiestas y en el año que tienen por delante quieren compartir momentos irrepetibles junto a sus seres queridos. Con la dulzura y sencillez propias de su edad, ayer aseguraron, entre risas, que sintieron una gran felicidad y alegría al escuchar sus nombres el pasado viernes. Ver a 6.000 personas llenando la Plaza de Toros fue «emocionante» y la lluvia no restó vistosidad a su elección: «Casi no nos dimos cuenta de que estaba lloviendo, no fue un problema porque con tanta alegría y emoción, la lluvia fue un detalle sin importancia».

Coincidieron en admitir que son responsables y buenas estudiantes, aunque cuando llega el mes de junio «el mundo se para por completo». La nueva Bellea aseguró que no ha tenido que hacer sacrificios importantes para llegar hasta aquí: «He tenido que estudiar más y adelantar deberes, pero no lo considero un sacrificio. Sin duda, volvería a repetir todo lo que he vivido últimamente. Siento mucha emoción y agradecimiento a todas las personas que me han ayudado y me han elegido». La mayoría de ellas quieren ser profesoras, a todas les encanta el olor a pólvora y sus actos preferidos son la proclamación y la ofrenda de flores. Durante su visita ayer al centro comercial, subieron a las camas elásticas, jugaron con peluches y disfrutaron en un tiovivo junto a familiares y amigos que las quisieron acompañar en todo momento y que mostraron también una visible emoción. Durante la mañana también estuvieron presentes representantes de la federación.

Felicitación del alcalde

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, felicitó ayer a las siete niñas que representan a la ciudad en la Fiesta Oficial de Hogueras que este año celebra su 90 aniversario. El primer edil dio la enhorabuena a las afortunadas deseándoles un gran año de ilusión al servicio de sus fiestas y su ciudad.