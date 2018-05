Aleida González, estudiante de Trabajo Social, es la Bellea del Foc del 90 aniversario

Alicante ya conoce a la Bellea del Foc del 90 aniversario de las Hogueras. Es Aleida González Martín-Zarco, de Port d'Alacant, la única comisión que planta su monumento principal en el mar. Su nombre se escuchó en la Plaza de Toros, donde más de 6.000 personas disfrutaron de la gala «90 anys, anys 90», en torno a una menos cuarto de la madrugada. Es la segunda Bellea del Foc cuya madre ya ostentó este cargo, María Vicenta Martín-Zarco Marín, en 1983. Sólo se ha dado esta coincidencia una vez con anterioridad, con Patricia Gadea, elegida en 2014, cuya madre, Mercedes Martínez de la Mata, lo fue previamente en 1984.

El presidente del jurado desveló que la elección de Aleida González había sido por unanimidad. Su nombre iba en el sexto nombre de las siete finalistas. Sonriente a la vez que emocionada, entonó con fuerza nada más ser elegida el himno de las Hogueras junto al presidente festero Manuel Jiménez. Se trata de una joven morena nacida en Alicante el 19 de octubre de 1994, por lo que tiene 23 años. «No me lo creía», dijo a los pocos minutos de ser elegida. «Hasta que no han venido todas mis compañeras a abrazarme y lo he podido asimilar un poco, estaba en un momento de confusión porque no me creía que podía ser nombrada. Cualquiera de mis compañeras era completamente válida para el cargo y yo siempre iba con el no y los pies en la tierra ante todo pero cuando me han nombrado ha sido una sorpresa. Para mí ha sido un momentazo». Afirmó que espera disfrutar del año al máximo con todas sus damas y aseguró que harán partícipe de todo a las 70 candidatas que no han podido salir porque también es su año. «Queremos disfrutar las siete juntas, con nuestras familias, con nuestras comisiones y con todos los alicantinos y los valencianos».

La nueva Bellea del Foc, que estaba en todas las quinielas de favoritas, estudia 2º curso del Grado de Trabajo Social en la Universidad de Alicante así como Inglés en la Escuela Oficial de Idiomas. También cursó el grado medio en Técnicas Auxiliares de Enfermería en Cruz Roja y el superior en Higiene Bucodental en el IES Leonardo Da Vinci. Cuando, todavía siendo candidata, fue entrevistada por este diario dijo «las Hogueras son una forma de vida, las vivo y siento. Casi toda mi familia forma parte de la Fiesta, que me inculcaron desde que nací». Como candidata su meta era aprender algo más de las Hogueras, y como Bellea seguro que lo logrará. Es aficionada a la lectura y la música. Para la gala eligió un traje de noche floreado y para el de novia alicantina una falda en blanco roto.

Aleida González Martín-Zarco lleva toda la vida en la Fiesta , desde que nació, siempre en la hoguera Port d'Alacant. Según su currículum en 2001 fue dama infantil, cargo que repitió en 2002; en 2005 fue belleza infantil; en 2012 dama adulta; belleza en 2017, y este año candidata, dentro de un grupo de 77 mujeres festeras que aspiraban a representar a las Hogueras, del que ha salido triunfadora.

Además, tiene maestras pues pertenece a una familia de mujeres de fuego. Aparte de su madre, que fue Bellea del Foc, su tía, Toñi Martín-Zarco, salió elegida Dama del Foc en 1992, también por el distrito Port d'Alacant. De hecho su tía es la presidenta de la comisión y la única mujer que hasta el momento se ha presentado como candidata a presidir la Federación de Hogueras, aunque le ganó el expresidente Pedro Valera.

La joven estará acompañada durante el ejercicio por seis Damas del Foc: Sandra Sánchez Sánchez, de Florida Sur; Beatriz Postigo Portes, de Florida Portazgo; Marta Ponce Rodríguez, de Óscar Esplá; Carmen Ortega Castillo, de Sant Blai de Dalt; Trinidad Alonso, de Escritor Dámaso Alonso; y Eugenia Vicedo Quereda, del distrito de Nou Alacant.

La gala «90 anys, anys 90», que culminó con la elección de las siete representantes adultas de las Hogueras de 2018, fue presenciada desde el palco por la flamante Bellea del Foc Infantil, Andrea del Caño, y por sus damas, recién elegidas. Las presentadores fueron tres Belleas del Foc: Raquel Sánchez Martín, de 2011; Beatriz Botella Gil, de Port d'Alacant, casualmente de la comisión de la nueva representante de la Fiesta; y por Ana Belén Castelló, que fue la reina de las Hogueras en el año 2016. La despedida de la Bellea del Foc saliente, Sofía Escoda, y de sus damas de honor, resultó muy emotiva y comenzó tras la proyección de un vídeo rodado en el Ayuntamiento, al que entraban como estrellas de cine y del que salían transformadas en novias alicantinas. «Tú serás el mejor regalo para este aniversario», dijo dirigiéndose a su sucesora, sin saber aún quién era. «Sintámonos orgullosos de nuestra ciudad, sigamos trabajando por nuestras Hogueras», exclamó, en un discurso en el que alternó el valenciano y el castellano. Dio un paso atrás para ensalzar el apoyo de sus damas y tuvo palabras para «el que fue antes alcalde y para el que lo es actualmente», en alusión a Gabriel Echávarri y a Luis Barcala. «Gracias por entender que las Hogueras y el Ayuntamiento no pueden vivir separados», afirmó. Barcala estuvo en el palco junto a ediles de su grupo, del PSOE, Guanyar, Ciudadanos y Compromís. Asistieron también el subdelegado del Gobierno, José Miguel Saval, y la consellera de Sanidad, Carmen Montón.