Andrea del Caño Moya, Bellea del Foc Infantil 2018

n Andrea del Caño Moya, de la hoguera Polígono de Babel-Bernardo Pérez-Sales, se convirtió anoche en la nueva Bellea del Foc Infantil. Al final de una gala de elección en la que no paró de llover, pero llena de juegos y sorpresas, el presidente del jurado, Juan Carlos García Berenguer, abrió el sobre que contenía su nombre en medio de una gran expectación y desveló que la decisión se tomó por unanimidad.

«He sentido felicidad y alegría cuando he escuchado mi nombre, no me lo esperaba porque entre tantas niñas es muy difícil», afirmó Andrea del Caño nada más acabar la gala, que llevaba por título «Viu la aventura del foc». «No me ha dado tiempo a pensar mucho», admitió aún emocionada, pero dijo esperar que los alicantinos «se sientan orgullosos dentro de un año». Tiene 10 años y es festera desde que nació porque sus padres, Eugenio del Caño y María José Moya también lo son. Su madre incluso fue belleza de su hoguera, Polígono de Babel-Bernardo Pérez-Sales, que ya puede presumir de su primera Bellea del Foc. Además, su prima, Julia Narro, fue Dama del Foc y es candidata también este año. A Andrea le gusta la pintura, leer y la música y practica gimnasia rítmica y patinaje en su colegio, El Palmeral.

Más de 6.000 personas llenaron la Plaza de Toros para vivir en directo la elección de la niña que será la máxima representante de las Hogueras en el 90 aniversario de la Fiesta y de las seis Damas del Foc que son: María Victoria Limiñana Jaén (Alfonso el Sabio), Sofía Lorente Pérez (Carolinas Altas), María Arnaldos Gómez (Sant Blai de Dalt), Marta Cabral Martínez (Florida Portazgo), María Torregrosa López (Foguerer Carolinas) y Laura Romero Coloma (Benito Pérez Galdós). La mayoría de ellas no pudo contener la emoción al ser nombradas y dejaron escapar algunas lágrimas.

Las familias de las 88 candidatas y sus comisiones no pararon de animar a las más pequeñas pese a que por momentos el agua caía con fuerza. Las pequeñas salieron a desfilar juntas y después una a una por el escenario, primero con vestidos y después con el traje de alicantina ante la atenta mirada del jurado y de un público entregado.

El jurado estaba compuesto, además de por el presidente, por Estefanía Vera, maestra de educación infantil como secretaria; Cari Oliver Jordá, Dama del Foc Infantil en 1978; Mónica Iborra Hernández, delegada de Infantiles de Hogueras; Clara Isabel Sánchez Moreno, técnico superior de Educación Infantil; y Mónica Menor Hernández, jefa de Estudios de Primaria. Lo completaron tres festeros elegidos por el jurado: Mónica González, de la Foguera Barrio José Antonio, Nereida Miñano, de la Foguera Explanada y Rosa Sanchiz, de la Foguera Benalúa.

El espectáculo «Viu la aventura del foc» estuvo ambientado en la conocida película Jumanji de manera que el hilo conductor de toda la gala fue«Focmanji», un juego en el que las niñas «saltaron» de casilla en casilla visitando mundos mágicos y desconocidos. Unos 200 festeros de entre 6 y 15 años con meses de ensayo detrás subieron al escenario para amenizar la gala con tres espectáculos de baile que fueron muy aplaudidos por el público.

La Bellea del Foc saliente, Martina Núñez, pronunció un emotivo discurso en el que agradeció a todos los festeros y a los alicantinos en general su cariño y apoyo. Especialmente sentido fue el reconocimiento a sus damas y a la Bellea del Foc, Sofía Escoda, junto a quien ha formado «el punto y la i más perfecta que se conoce». El aplomo con el que habló, sin papeles y durante varios minutos, se quebró cuando bajó del escenario tras sus damas para despedirse del alcalde, Luis Barcala, y del presidente de la Federaciónde Hogueras, Manuel Jiménez.