El Corte Inglés inaugura el primer aseo de España con cambiador para adultos

El Corte Inglés de Alicante de la avenida de Maisonnave ha inaugurado el primer aseo accesible con cambiador para adultos de España. El proyecto ha sido impulsado por la Fundación Big Elephant, que tiene como objetivo promover la creación de aseos accesibles con cambiador para adultos en lugares públicos para personas con discapacidades severas, profundas o con necesidad de apoyos complejos.

El director de El Corte Inglés de Alicante, Juan Cabello, junto a la senadora Asunción Sánchez Zaplana, han asistido a la inauguración acompañados por Irene Koch, presidenta y fundadora de Big Elephant.

"Nuestro hijo Lucas cumplirá 21 años en junio y es muy complicado cambiarle sin el equipamiento adecuado", explica Irene Koch. "Estamos muy limitados porque los baños adaptados no están preparados para cubrir nuestras necesidades. No es digno cambiar a nuestro hijo en el suelo o tener que esperar a llegar a casa. Por esa razón, Room For Change es un proyecto necesario."

Irene Koch, además, ha querido mostrar su agradecimiento a todos aquellos que han participado en este proyecto, "solo tengo palabras de agradecimiento tanto para Begoña Méndez, presidenta del Rotary Club Alicante Lucentum, como para Lola Peña, responsable de Proyectos, así como para todos los miembros del club. También quiero agradecer a El Corte Inglés su colaboración, empatía y ejemplo de espíritu solidario. Sin la labor de todos los colaboradores no habría sido posible", añade.

"Cualquier persona, independientemente de su situación, tiene derecho a salir y disfrutar de los lugares públicos y su ciudad de forma digna". Apunta Irene. "Entre todos queremos conseguir generar un impacto social, y la existencia de, al menos, un Room For Change en cada ciudad y en cada aeropuerto. "

Mediante este proyecto pionero en España, la Fundación Big Elephant, quiere promover la creación a nivel nacional y europeo de aseos accesibles con cambiador para adultos en aeropuertos, estaciones de tren, centros comerciales, hospitales o centros de salud, museos o centros culturales, ayuntamientos o puntos de interés ciudadano, universidades, etc. De esta forma, situándolos en lugares públicos se consigue un amplio horario de apertura, y se traslada la responsabilidad de mantenimiento y limpieza a los responsables del establecimiento.

El diseño incluye espacio suficiente para la persona con discapacidad y hasta dos familiares/cuidadores, y cuenta con un equipamiento adecuado donde destacan una camilla eléctrica para cambiar a adultos y un sistema de grúa para las transferencias desde la silla de ruedas.

El primer aseo accesible con cambiador para adultos en España, ubicado en la 7ª planta de El Corte Inglés, se ha podido llevar a cabo gracias a la alianza entre la Fundación Big Elephant, el Rotary Club Alicante Lucentum y El Corte Inglés, junto con la colaboración del Colegio El Valle, Porcelanosa, Seasites – exclusive mediterranean architecture, Fancy Th@t Gift Decor, ABB Niessen, y Francis Montesinos.