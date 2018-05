Candidatas que buscan revivir la experiencia

Posible doblete. Lara Real y Cynthia Santos ya han vivido la experiencia de ser Bellea del Foc cuando eran niñas, pero quieren repetir. Y aunque saben que es «muy difícil» mantienen «la ilusión de poder estar entre las siete elegidas».

«Siempre piensas que si lo pudieras vivir otra vez sería increíble, pero es muy difícil, nadie ha sido Bellea del Foc dos veces», explica Cynthia Santos, que fue la máxima representante de las Hogueras hace once años, mientras Lara Real, que lo fue un año antes, asiente al escucharla. Sin embargo, coinciden en afirmar que «la ilusión de estar entre las siete elegidas para representar a Alicante está ahí, si no fuera así no nos presentaríamos».

Ambas son festeras desde la cuna, Lara en Plaza Santa María y Cynthia en Los Ángeles aunque luego se cambió a Sant Blai La Torreta, y recuerdan su año como Bellea del Foc como una experiencia «única». «Fue un año muy bonito, frenético por todos los actos a los que tienes que asistir, pero notas tanto la cercanía de la gente y su cariño que las damas y la Federación se convierten en tu segunda familia», cuenta Lara, que actualmente está acabando el grado de Derecho en la Universidad de Alicante y tiene en mente prepararse las oposiciones a judicatura. Por su parte, Cynthia asegura que fue «un año increíble en el que vives los días grandes de Hogueras de una forma muy diferente a como lo haces con tu comisión y es muy especial». En su caso ya tiene la carrera y prepara oposiciones para ser maestra de educación primaria, aunque tiene claro que si resultara elegida mañana las aparcaría hasta cumplir sus compromisos fogueriles.

Las dos mantienen el contacto con sus damas de entonces y con la Bellea y las damas adultas de su año a través de grupos de WhatsApp aunque «la vida cambia, unas han sido madres, otras se han ido fuera de Alicante a vivir, y cada una hace su vida pero estamos al tanto y si podemos nos vemos», dice Lara. Cynthia comenta que su madre y las de quienes fueron damas con ella siguen quedando cada Navidad para intercambiar lotería y aprovechan para verse todas.

Cuando sale el tema de qué cualidades o requisitos hay que tener para ser Bellea del Foc, insisten en que lo principal es «que le guste la Fiesta por encima de todo» y después que sea «una persona natural, cercana, que sepa relacionarse con personas de diferentes ámbitos y saber estar». Pero no creen que ellas puedan tener alguna ventaja sobre las demás por conocer el protocolo porque «siempre cambian cosas». Admiten que todos los años hay «quinielas» de posibles elegidas pero creen que este año «hay perfiles muy diferentes entre las bellezas y dependerá de lo que busque el jurado».

Curiosamente, ambas tenían «debilidad» por la «cremà» cuando eran pequeñas y con el tiempo han descubierto la «plantà». «De adulta le das más importancia porque es un momento en el que la comisión se une para levantar el monumento y empieza la Fiesta», indica Lara.

En cuanto a posibles cosas que cambiar en la Fiesta, a Cynthia le gustaría que «evolucionaran las rivalidades que a veces se dan entre las comisiones en los concursos y en las categorías de las hogueras». Y Lara organizaría más actividades enfocadas a los jóvenes.