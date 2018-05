Guanyar llevará al próximo pleno una declaración institucional condenatoria de la sentencia de "La manada"

El grupo municipal de Guanyar Alacant elevará una declaración institucional al Pleno del próximo mes de mayo en la que solicitará mostrar el rechazo frontal del Ayuntamiento de Alicante ante la sentencia de "La manada" por los hechos acaecidos en los Sanfermines de Pamplona, además de instar al Congreso de los Diputados y al Senado a la modificación del Código Penal para revisar el supuesto de abuso sexual. También se pedirá que se modifique la consideración jurídica de la violencia en casos de agresión sexual y violación, con el objetivo de introducir la perspectiva de género en la tipificación de los delitos de violencia sexual.

Asimismo, en la declaración institucional propondrán la realización de campañas municipales para prevenir situaciones de violencia sexual, y el espaldarazo de los ayuntamientos a las movilizaciones en relación a este lamentable caso.

La propuesta parte de Esquerra Unida del País Valencià y será presentada al mismo tiempo en diferentes ayuntamientos de todo el territorio valenciano, según informa Guanyar Alacant.

La edil de la formación en el Ayuntamiento alicantino Marisol Moreno ha calificado la sentencia de irrisoria, "con un voto particular de un juez expedientado, al que este sistema machista y patriarcal le ha permitido juzgar un caso del calibre de 'la Manada'. Un caso que podía haber marcado un antes y un después en la protección de las mujeres y en el que sin embargo se ha dado un paso gigantesco hacia atrás", ha sentenciado Moreno.

La concejala de Guanyar Alacant, formación liderada por Miguel Ángel Pavón, ha insistido en que "aunque la sentencia hable de abusos continuados, poniendo en entredicho lo que dice una víctima de una violación, nosotras continuamos diciendo que se trata de una violación en toda regla".

"Estamos ante una sentencia, que como han valorado numerosas expertas y expertos jurídicos, entidades feministas, ONU mujeres, o el gobierno de Navarra entre otros, minimiza los hechos al no considerarlos agresión sexual, y al no considerar el agravante de realizarse en grupo. Además, sitúa la carga de la prueba en la víctima al poner el foco de la sentencia en su comportamiento y no en el comportamiento de los agresores. Favorece la impunidad de las agresiones machistas y manda un mensaje de descrédito de la vivencia de las mujeres que sufren estas agresiones y las revictimiza, pone de manifiesto la incoherencia de entender que el abuso sexual perpetrado en las condiciones que se produjo, y que queda recogido en el relato de los hechos, puede producirse sin violencia y/o intimidación", explican desde Guanyar.