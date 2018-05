Marea violeta en el 1 de mayo

Los manifestantes protestaron contra la precariedad laboral y demandaron «pensiones dignas» y mayores salarios en tiempos de mejoría económica.

El tradicional color rojo de las pancartas de los sindicatos se mezcló, ayer, en la manifestación del 1 de mayo en Alicante con banderolas, camisetas y globos violetas que portaban muchos participantes, haciendo visible, así, la reivindicación por la igualdad de género en todos los ámbitos y el rechazo a la violencia machista. De hecho, gran parte de las intervenciones de las dirigentes de los sindicatos UGT y CC OO -convocantes de la manifestación- se centraron en mostrar su protesta por la reciente sentencia contra «La Manada» y en expresar su «indignación» por los nuevos casos de violencia de género, como el de Burgos, ocurrido el lunes.

Además, en la marcha de Alicante cobraron especial protagonismo las jóvenes y el movimiento feminista, que compartieron escenario con las dirigentes sindicales Consuelo Navarro (CC OO) y Yaissel Sánchez (UGT) portando pancartas a favor de la igualdad.



Los ecos del 8 de Marzo

«No es no» o «Nos queremos vivas, unidas y libres» fueron algunos de los lemas que más se corearon. Tanto Sánchez como Navarro recordaron las «importantes movilizaciones y la huelga del 8 de Marzo» de este año para apelar a la unidad en defensa de los derechos de las mujeres, contra la brecha salarial y la discriminación femenina en todos los ámbitos. Además, reclamaron «más recursos» y un «pacto de Estado contra la violencia de género».

No obstante, en la manifestación del Día de los Trabajadores -en la que participaron más de 3.000 personas, según fuentes policiales, y unas 15.000, según los convocantes- los sindicatos no dejaron de reivindicar «empleos de calidad», «mayores salarios» y «pensiones dignas», según rezaban las pancartas que portaban, donde se destacaba que es «tiempo de ganar» estas demandas, sobre todo, en un momento «en que la economía ha mejorado, pero los beneficios no llegan a los trabajadores», insistieron las dirigentes sindicales. Yaissel Sánchez puso el acento en denunciar la precariedad laboral que se ha acentuado con la crisis y el subempleo, «al que se ven abocados muchos ciudadanos, junto al trabajo a jornada parcial».

Tampoco faltaron en su discurso las críticas a la «infrafinanciación que sufre la Comunidad por parte del Estado» e, igualmente, al Ejecutivo de Mariano Rajoy por anunciar una subida de las pensiones «solo para dos años. Y nosotros lo que queremos es que se asegure un sistema público de pensiones para siempre». En este sentido, acusó al Gobierno de «incumplir sus propias palabras, ya que antes decía que no había dinero para subir más las pensiones y ahora sí», por lo que consideró que el posicionamiento de ahora es un «parche electoral», subrayó Yaissel Sánchez, secretaria territorial de UGT, sindicato que cumple ahora 130 años en España y 30 en el ámbito autonómico.

Por su parte, Consuelo Navarro, secretaria general de CC OO, también reivindicó de forma especial el papel de los sindicatos a lo largo de la historia «en su lucha por los derechos de los trabajadores». Una «lucha que ha cambiado la historia», destacó. Y en el contexto actual, hizo un llamamiento a los partidos políticos de izquierda para «unir fuerzas» ante las «afrentas de los recortes». Incidió en la necesidad de actuar «sin discusiones estériles, para potenciar lo que nos une frente a los recortes del Gobierno». Además de representantes sindicales, la participación en la marcha fue muy heterogénea, con asistencia de personas de todas las edades. Pancartas por una «Ley de Dependencia digna», contra la apertura del comercio en festivos o por la industria también se portaron en la manifestación que recorrió por la mañana el centro de la capital; y que estuvo apoyada por representantes de fuerzas políticas de izquierda.



Desde el Vinalopó a Benidorm

Por otra parte, en la ciudad vecina de Elche más de 2.000 personas participaron en la manifestación, convocada por CC OO y UGT. Entre los manifestantes destacó la presencia de la Asociación de Aparadoras y Trabajadoras del Calzado que se sumó a las reivindicaciones, además de denunciar las consecuencias que la economía sumergida tiene para una parte importante de las mujeres que han trabajado en el calzado durante las últimas cuatro décadas. También en Elda participaron unas 2.000 personas en la movilización, que comenzó en Petrer y finalizó en Elda tras recorrer el centro de la ciudad. La marcha, a la que se sumaron diferentes organizaciones sindicales, políticas, sociales, del movimiento obrero cristiano y estudiantiles del Alto y Medio Vinalopó, contó también con grupos feministas por la igualdad de género, y de jubilados por unas pensiones dignas.

Por su parte, en Alcoy, un millar de personas participó en la manifestación convocada por CC OO y UGT. Además de las reivindicaciones laborales, en la marcha se mostró la indignación por la reciente sentencia de «La Manada». La secretaria de CC OO en las Comarcas Centrales, Manuela Pascual, y la representante de UGT, Leticia Pascual, leyeron los manifiestos reivindicativos en la «Bandeja».

En Benidorm, varios centenares de personas participaron en la manifestación convocada por el colectivo de Las Kellys –las limpiadoras de los hoteles– y a las que también se unieron los miembros de la Marea Pensionista de la Marina Baixa, la plataforma comarcal antidesahucios, CGT, Compromís, Izquierda Unida y Podemos. La marcha, que tuvo como lema «Contra la precariedad, la lucha», fue una de las más multitudinarias celebradas en la ciudad hasta la fecha.