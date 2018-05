El Ayuntamiento de Alicante se reúne con las asociaciones del centro tradicional para seguir trabajando en los proyectos de 2018

La Concejalía de Comercio y Hostelería del Ayuntamiento de Alicante dirigida por la edil popular Marisa Gayo, ha mantenido hoy una reunión de trabajo con las asociaciones de comerciantes del Centro Tradicional de la ciudad, con el objetivo de seguir avanzando en los proyectos puestos en marcha desde la concejalía y en estrecha colaboración con las asociaciones durante el ejercicio del 2018.



Al encuentro, han acudido representantes de diversas asociaciones de comerciantes del centro de Alicante, como Virginia Entrialgo presidenta de la asociación Poeta Quintana y adyacentes, Juan Utrera, presidente de Más Que Centro, Vicente Armengol de Corazón de Alicante, Cristina González de Teatro y adyacentes, Marisa Jiménez de la asociación Comercio asociado Séneca Autobuses, María del Mar y Domingo Martínez de Mercados Municipales.



Marisa Gayo recalca la "importancia de mantener periódicamente este tipo de encuentros, que no se quede en reuniones aisladas y que se repitan a menudo, para así impulsar y apoyar a un sector tan importante en Alicante" y añade que "no se va a paralizar ningún proyecto y se va a seguir trabajando en la misma línea para no perjudicar a los comerciantes y hosteleros"



Desde Comercio informan, que las asociaciones han podido conocer a su nueva representante, y continuar así con los proyectos que estaban en marcha, como las subvenciones de promoción con valor de 20.000 euros para proyectos de dinamización comercial, las acciones a desarrollar durante la jornada del 17 de mayo con la llegada de tres cruceros a la ciudad con más de seis mil pasajeros, en los que los comercios del centro ofrecerán numerosos y atractivos descuentos, se podrán distinguir con la pegatina: Shopping Walk, Best Price. También, se ha presentado el plan de formación en el que se incluyen cursos y talleres gratuitos que celebrará la Cámara de Comercio, para seguir formando y profesionalizando a los comerciantes y hosteleros en nuevas técnicas, conocimientos y herramientas que les ayuden a mejorar la competitividad y el servicio en sus negocios.



También, se ha hecho hincapié en las diferentes actividades promocionales durante el mes de mayo, con la llegada del buen tiempo.



La reunión ha finalizado con un turno de palabras en el que los representantes de las asociaciones han podido trasladar sus peticiones y propuestas a la concejalía, para así entre todos, mejorar uno de los sectores económicos y de empleo tan importantes en Alicante. Así mismo, han trasladado su satisfacción tras el encuentro celebrado y han planteado seguir trabajando en esta línea.