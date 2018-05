Acera convertida en pista de patinaje

La viandante estudia llevar el caso al juzgado ante la falta de respuesta municipal.

Una ciudadana lleva casi dos meses esperando que el Ayuntamiento de Alicante responda a una queja que presentó en el Registro municipal tras sufrir una caída en un cruce del barrio de San Blas al resbalar por el firme en una jornada de lluvia en Alicante.

En un escrito con fecha del 5 de marzo, en el que se adjunta un informe de Urgencias, la ciudadana relata que unos diez días antes sufrió una caída en el cruce de las calles Presbítero Baltasar y Carrasco con Poeta Garcilaso, en pleno barrio de San Blas. «Debido al firme resbaladizo, como consecuencia de la lluvia y de la pendiente peligrosamente trazada, sufrí una caída y el impacto del golpe me afectó a la cabeza. Perdí en parte el conocimiento, un señor vino a auxiliarme y me dijo que su mujer había sufrido también una caída en el mismo sitio», aseguró ayer la ciudadana, Vicenta Osa, que acudió a las Urgencias de una clínica alicantina para conocer el alcance de la caída. «Me asusté porque, enseguida, sufrí una gran inflamación y un gran derrame interno debido al impacto», apuntó ayer la ciudadana, quien no oculta su enfado ante la actitud del Ayuntamiento de Alicante, dirigido por el PSOE durante la mayor parte de este tramo del mandato. «Llevo dos meses esperando que me contesten y no me han dicho nada. Estoy hablando con abogados para ver si denuncio al Ayuntamiento porque a día de hoy sigo con problemas físicos en la cara», añadió ayer la viandante, que en su queja reclama obras sobre la zona para «evitar más caídas».

Según la mujer que ha presentado la queja en el Registro municipal, «el firme de la acera ha perdido el dibujo inicial, por lo que es más peligroso si cabe». La viandante insiste en que, en ese tramo, la acera tiene una pendiente peligrosa, sobre todo cuando llueve, porque el firme se convierte en resbaladizo. Ante la posible denuncia en los juzgados, la mujer busca al hombre que le ayudó cuando se cayó, en la tarde del pasado 27 de febrero. «Él me ayudó a ponerme en pie tras mi caída. Me dijo que a su mujer también le sucedió algo similar. Me gustaría poder contactar con él para que me ayude», añadió ayer la ciudadana, que sigue a la espera de que el Ayuntamiento responda a la queja presentada hace casi dos meses.