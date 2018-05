El Taibilla aplaza la subida de la tarifa del agua al contar con los aportes del Tajo-Segura

La apertura del acueducto aleja el fantasma de las restricciones.

La Mancomunidad de Canales del Taibilla ha aplazado «sine die» la subida prevista de las tarifas de agua que cobra a los 80 municipios (35 en la provincia, entre ellos Alicante y Elche y toda la Vega Baja) a los que abastece de caudal potable para el suministro urbano. Decisión que se toma gracias a la reapertura del trasvase Tajo-Segura y a la mejora de las reservas de agua en la cuenca alta del Segura. Desaparece, además, el riesgo de restricciones a los municipios de cara al verano y se reduce la dependencia de la desalación, según anunció el delegado del Gobierno la Mancomunidad, Adolfo Gallardo, en la última reunión de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica el Segura.

La apertura del trasvase Tajo-Segura tras diez meses sin envíos de agua posibilita que a corto plazo no vaya a haber restricciones, además de permitir al Taibilla operar casi en condiciones normales. La llegada de agua desde los embalses de Entrepeñas y Buendía y la menor dependencia de la desalación hará que la tarifa que se le cobra a los 80 municipios de Albacete, Alicante y Murcia abastecidos en alta por la entidad estatal no se toque, por lo que Gallardo no contempla una subida en los próximos meses, que estaba decidida si no hubiera habido desembalses desde el Tajo esta primavera. El agua del trasvase cuesta 0,20 euros el metro cúbico por los 0,80 euros/m3 del agua del mar desalada en las plantas, de ahí que la reapertura del acueducto ha quitado un dolor de cabeza a los 35 alcaldes de la provincia que se veían abocados a subir el recibo del agua cuando comienza a enfilarse la recta final hacia las elecciones autonómicas de mayo de 2019.

De esta forma, el Taibilla reduce la demanda solicitada a las desaladoras que gestiona Acuamed, aunque mantendrá a pleno rendimiento sus plantas en Alicante (Agua Amarga) y San Pedro del Pinatar.

La red de la Mancomunidad del Taibilla está diseñada para funcionar con agua del trasvase Tajo-Segura en un porcentaje muy alto y, para Gallardo, tiene que seguir siendo así en el futuro. La desalación es un «recurso que nos aporta una garantía muy importante», pero el agua del Tajo es clave. El del delegado del Gobierno en la entidad reveló, por otro lado, en la última reunión de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura, el ligero incremento del consumo de agua, cifrado en un 4%, a pesar de haber recomendado un descenso del 15%. No obstante, la demanda se cubre sin problemas.. Los planes de emergencia no conduce a ahorrar todo lo que se desea pero sí a contener la demanda, según el presidente de la Mancomunidad de Canales del Taibilla.

En el año hidrológico 2016-2017, que finalizó el pasado 30 de septiembre, la Mancomunidad contó con 53,2 hm3 del río Taibilla; 62,5 hm3 de agua desalada de las plantas propias; de otras desaladoras, 3,3 hm3; del trasvase Tajo-Segura, 54,7 hm3; y de recursos extraordinarios 17,3 hm3. En total, ese año suministró 191 hm3.

La Mancomunidad del Canales del Taibilla abastece de agua a un territorio de 11.000 km?2; de Castilla-La Mancha, Murcia y Comunidad Valenciana. 80 municipios de Murcia (43, todos excepto Yecla y Jumilla), Alicante (35) y Albacete (2) y una población de 2,4 millones de habitantes (3 en verano) de las provincias de Murcia (58%), Alicante (42%) y Albacete.