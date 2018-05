La música de las aulas sale a la calle

Unos 300 alumnos demostraron ayer su habilidad con la flauta y, en general, su conocimiento de las notas musicales y del ritmo en el barrio de los Ángeles. Son los alumnos de quinto de Primaria de los colegios públicos Rabassa, El Tossal y Óscar Esplá y se reunieron para tocar al aire libre en el «campito» de Los Ángeles donde los vecinos de la zona pudieron escucharles.

La idea era sacar las clases de música a la calle y forma parte de una iniciativa a nivel nacional que lleva por nombre «Musiqueando» y que quiere reivindicar la importancia de la asignatura de música en la formación de los alumnos para evitar que quede relegada dentro de los planes de estudio.

«Nos hemos unido los profesores de Música de los tres colegios y vamos organizando actividades, ojalá se apunten más y entre todos hagamos más fuerza porque de momento no tenemos apoyos ni de conselleria ni de nadie, más allá de las facilidades que nos proporcionan las direcciones de nuestros centros», explica la profesora de Música del CEIP Rabassa, Sagrario León.

La idea resultó todo un éxito para los alumnos. «A mí me encanta la música y tocar instrumentos, me lo paso genial en las clases. En clase además de tocar la flauta, aprendemos canciones con el xilofón y las notas. Ha sido muy divertido venir aquí y tocar todos juntos, lo de salir a la calle está muy bien», aseguró una de las participantes, Irene Reyes. De la misma forma opinaron sus compañeros Mónica Barreda y Mario Miranda. A Jerónimo Talavera también le encantó esta actividad porque además de la flauta está aprendiendo a tocar la trompeta con la banda de Carolinas. «Lo que más me gusta es la trompeta pero la flauta también se me da bien y tocar todos a la vez es muy divertido», afirmó.

La pista deportiva les sirvió como escenario improvisado en el que practicar canciones de Abba, de la película Sonrisas y Lágrimas y de los musicales Cats y Los Miserables, entre otras. Además, animados por sus profesores bailaron todos juntos varias piezas que sonaron por magafonía y terminaron cantando el himno de «Musiqueando» antes de volver a sus respectivos colegios.

La iniciativa les sirvió además para practicar ante dos citas importantes que tienen este mes y que ya están preparando en clase. El próximo día 25 unos 800 alumnos de quinto y sexto de Primaria de doce colegios de la provincia se reunirán en el parque municipal de Albatera con sus flautas para ofrecer un concierto al aire libre. Y el día 31 los niños de los tres colegios alicantinos tocarán junto a la Banda Municipal de Alicante varias piezas en Las Cigarreras.

«Musiqueando» nació hace tres años en la Confederación de Asociaciones de Educación Musical del Estado Español

(COAEM) para defender que «la educación musical goce de un tratamiento digno en todas las etapas y niveles que conforman el sistema educativo». Los profesores quieren poner en valor que la educación musical ofrece «valores y factores que contribuyen al desarrollo integral». Además, entre los docentes que acompañaron ayer a los niños también destacaron la «demostrada relación que existe entre la música y las matemáticas, de manera que con la música se favorecen también otros aspectos educativos».

Las Ampas de los centros también apoyan la iniciativa que consideran «muy positiva».