Charla gratuita el sábado en el Instituto Bernabeu

La clínica de medicina reproductiva, Instituto Bernabeu, organiza el sábado 5 de mayo a las 12 de la mañana en sus sedes de Alicante, de Madrid, de Cartagena y de Albacete un desayuno informativo gratuito y abierto al público en general, enfocado en aquellas mujeres que buscan el embarazo desde hace tiempo pero no llega y a aquellas que se han sometido a tratamientos de fertilidad anteriores que bien acaban en aborto o que no logran la gestación.

Durante la charla, los especialistas expondrán los protocolos que se desarrollan para conocer las causas por las que no se logra el embarazo. En algunos casos tras transferencias repetidas de embriones de buena calidad a través de fecundación in vitro (FIV). Entre otras, en la mujer se pueden deber a causas genéticas, al factor uterino (malformaciones, adenomiosis, pólipos, endometritis€), causas inmunológicas, endocrinológicas o de hábitos de vida.

En el hombre las causas pueden ser genéticas; a la vez se estudia a través de un seminograma la calidad de los espermatozoides; también se analizan los hábitos de vida del varón. El Instituto Bernabeu tiene muy presente al que considera el tercer paciente que es el embrión y que también se valora a través de una biospsia en muchos casos para descartar alteraciones cromosómicas.

Bajo el título "No me quedo embarazada. Soluciones para el fallo de implantación", la clínica de medicina reproductiva quiere aportar soluciones a un problema frecuente a través de la conferencia que en Alicante dirige la ginecóloga y especialista en fallo de implantación embrionaria Ana fuentes. La personalización es el punto de partida en estos casos, puesto que se estudia pormenorizadamente qué ocurre cuando no se consigue la gestación.

La charla en Madrid sobre el fallo de implantación está dirigida por la ginecóloga de Instituto Bernabeu, Ruth Romero; en Cartagena la especialista Carolina Tovar abordará cómo aportar soluciones para mujeres que no logran quedarse embarazadas. En la clínica de Albacete la doctora Lydia Luque es la encargada de despejar dudas y ofrecer soluciones a las mujeres que no consiguen la maternidad o que después de someterse a varios tratamientos no logran el ansiado embarazo.