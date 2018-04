Alcaraz: «No nos rindamos; es la izquierda y no la derecha quien debe cambiar Alicante»

Expertos y agentes sociales, políticos, económicos y culturales de Alicante abordaron ayer el valor de la inclusión, la diversidad, los valores culturales y la memoria histórica en las Jornadas de Ciudad organizadas por Compromís Per Alacant. Este espacio de análisis compartido, debate y escucha activa sobre la ciudad, ofreció unas conclusiones que formarán parte de los trabajos de elaboración del futuro programa electoral de Compromís para recoger una visión plural de los temas fundamentales de la ciudad, la determinación de los retos, sus desafíos y posibles soluciones. El punto final de este foro lo puso el conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Manuel Alcaraz, también presidente local de Compromís Per Alacant, quien hizo referencia a la situación política local de los últimos años, que calificó como «muy complicados». Según apuntó «no podemos rendirnos, o la izquierda cambia esta ciudad o no la va a cambiar la derecha». Alcaraz ofreció un análisis pormenorizado de la situación política actual con una charla en la que remarcó la necesidad de abandonar una visión centralista de Alicante. También enumeró algunas de las líneas a seguir para propiciar el cambio y evitar que la ciudad sea uno de los escenarios de los «derrotados de la globalización».