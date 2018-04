«Las mujeres tienen que poder andar sin miedo por la calle, me parece vergonzoso que no sea así»

Bellea del Foc de 2017. Su cargo finaliza el próximo sábado 5 de mayo

n Sofía Escoda,de 23 años, graduada en Educación Infantil y a punto de estarlo en Primaria, se pondrá por última vez de largo esta noche como Bellea del Foc para cerrar la Gala del Puerto. Será su último acto oficial ante su despedida, el sábado 5 de mayo, como representante de las Hogueras de 2017, dando el relevo a la Bellea del Foc del 90 aniversario.

P ¿Qué balance hace de este año como Bellea del Foc? ¿Ha superado sus expectativas?

R Por supuesto. Aunque la verdad, quería dejarme llevar. Es cierto que la percepción de lo que el cargo conlleva no es la misma desde fuera que cuando lo vives en primera persona. Para saberlo hay que vivirlo. Sólo las que han pasado por aquí saben el «sacrificio» que, de alguna forma, haces en lo personal y profesional. Pero todo es compensado cuando sumas momentos maravillosos que hacen aflorar muchos sentimientos y te enriquecen como festera y personalmente.

P ¿Qué diría a las personas que critican el 'belleceo'?

R El 'belleceo' forma parte de las Hogueras. Pero no es criticar a una u otra por su físico o su estilo, no creo que sea así para los que sentimos la Fiesta de verdad y comprendemos lo que significa. La figura de la Bellesa (del Foc y de cada comisión) es la representación de ese colectivo; no únicamente por su imagen, sino por su saber estar, formación, criterio y opinión. Es una parte fundamental que se ha de tratar con el mismo respeto que otros pilares de la Fiesta.

P ¿Qué ha aprendido?

R Desde luego, ha sido una oportunidad para madurar. Adquieres y mejoras habilidades sociales, y acabas el año con más seguridad en tí misma, le das valor e importancia a otras cosas, cambian tus prioridades...Conoces otros aspectos de la Fiesta que quizá desde tu comisión no puedas ver con claridad. Me ha llamado la atención el trabajo incansable y desinteresado de los miembros de la Federació de Fogueres, su organización y todo lo que conlleva.

P Desde esa atalaya que es a veces su cargo, ¿cómo se aprecian la Fiesta y la sociedad?

R La sociedad está en continuo cambio. Cada año el jurado tiene la responsabilidad de elegir a una chica consciente de la realidad actual para desempeñar el cargo. Porque es la representación de un colectivo. Desde esta posición puedes observar tanto la Fiesta como la sociedad desde otra perspectiva, valorando diferentes opiniones de personas con las que te cruzas.

P ¿Qué le preocupa ahora mismo de la sociedad?

R La violencia de género y actitudes machistas, que parecen ir en aumento, especialmente entre los jóvenes. No se puede permitir, hay que erradicarlo. Como maestra (en Carmelitas), creo que debemos trabajar el respeto a todos los niveles en las aulas desde pequeños.

P ¿Qué opina de la sentencia a la Manada?

R Respeto el poder judicial pero hay cosas que no comparto. Evidentemente no soy una experta en temas judiciales ni sé exactamente todo sobre este caso, pero a priori una pena de nueve años para un caso como este no sabría si es la más adecuada. Y más actualmente que estamos intentando erradicar la violencia de género y las conductas machistas, de las que estoy totalmente en contra.

P ¿Qué le parece que algunas mujeres vayan con miedo por la calle?

R Las mujeres tienen que poder andar sin miedo por la calle, eso es algo que está dentro de la libertad de cualquier persona. Me parece vergonzoso que hoy día tengamos que tener miedo de ir por la calle.

P En Santa Faz se insistió mucho en el control del botellón y ahora se quiere extender a las Hogueras. ¿Cómo lo ve?

R Todo tiene límites y hay que tener un control. La diversión no tiene por qué ir ligada al consumo de alcohol. No puede perderse el respeto ni a las personas ni a nuestras tradiciones; porque las Hogueras son mucho más que la fiesta nocturna, y supongo que somos los foguerers i barraquers los que debemos seguir trabajando en hacer ver al resto de la sociedad el valor de nuestra cultura, especialmente a los jóvenes.

P Tras ser elegida dijo que esperaba que el tripartito terminara entendiéndose. No fue así...

R Yo quiero seguir siendo optimista. Confío en que la Corporación municipal ponga empeño para beneficiar a esta ciudad, estoy segura de que trabajarán en ello. La Fiesta no entiende de colores en cuanto a política. Tengo que agradecer a los tres alcaldes con los que he coincidido a lo largo de esta experiencia (Gabriel Echávarri, Eva Montesinos por unas semanas y Luis Barcala), su interés por las fiestas oficiales, y especialmente su trato y atenciones con nosotras.

P Es el 90 aniversario de las Hogueras. Han llegado muy lejos ...

R Es el reconocimiento al trabajo y esfuerzo de tantos años por parte de foguerers y barraquers. Si hemos llegado hasta aquí, 90 años después, aprendiendo de los errores y siempre con buenas ideas para mejorar la Fiesta y engrandecer nuestra ciudad, estoy segura de que a las Hogueras aún le quedan muchos años de mantener nuestras tradiciones y exaltar nuestra cultura. Y para ello hemos de seguir inculcándolo a las nuevas generaciones, desde pequeños.

P Aunque se ha refundado alguna hoguera, varias han desaparecido, y hay menos barracas. ¿Cómo frenaría esta crisis?

R Aunque a veces es difícil mantenerlas, quizá la forma de salvarlas sería uniéndose a otras comisiones. Si algo tenemos los festeros es la pasión que nos une por Les Fogueres. Animo a los vecinos a que sigan colaborando con la Fiesta de una forma u otra, aportando lo que puedan porque a todos nos gusta ver el ambiente festivo en las calles la semana grande de junio. Es una fiesta popular pero es necesario que se involucren más los ciudadanos. Tenemos que animar también a los comercios para que colaboren con los colectivos festeros, y que cada vez seamos más.

P ¿Qué propondría para que más personas se integren en las comisiones de sus barrios?

R Solemos hacer actividades todo el año para hacer partícipe también al público en general: almuerzos, pasacalles, jornadas culturales... esto creo que es un buen reclamo. También se pueden ofrecer cargos o cartillas colaboradoras con derecho a participar desde dentro en algunos actos. Como si fuera un año «de prueba», de captación. Una vez que te metes en este mundo no sales. Les Fogueres crean adicción.

P Las Fallas son Patrimonio de la Humanidad. ¿Las Hogueras deben solicitarlo?

R Los foguerers podemos conseguir cualquier objetivo que nos propongamos y alcanzar el reconocimiento de nuestra fiesta como Patrimonio de la Humanidad debe ser uno de ellos, más tarde o más temprano. Debemos seguir trabajando y esforzándonos para engrandecer más nuestra fiesta.

P Se ha plantado en Suecia, Portugal y Francia. ¿Habría que saltar a China y Japón, tan interesados por la cultura española?

R Es una muy buena iniciativa trasladar las convivencias de las candidatas al extranjero. Una acción promocional de las Hogueras que creo que beneficia a la Fiesta y a la ciudad. Para los que no nos conocen aún, la mejor forma de que lo hagan es trasladando fuera un poquito de nuestra fiesta: plantar una foguera, desfilar 80 mujeres con el traje de novia alicantina, llevar nuestra música a través de las collas... Nos faltaría la pólvora, pero eso mejor les invitamos a que lo disfruten en Luceros con nosotros. Desde mi punto de vista siempre es bueno ampliar horizontes, y Oriente también sería un buen destino. Pero tampoco podemos olvidarnos de trabajar desde casa.

P Cuando fue elegida apostó por recuperar las mascletàs de los barrios. ¿Algún otro acto?

R Soy una apasionada de las mascletàs, así que cuantas más, mejor; es un punto de encuentro para los alicantinos. Los cambios que ha habido en cuanto a actos habrán sido para mejorar. Pero este año que hemos podido visitar otras fiestas, hemos disfrutado de actos muy divertidos como la Batalla de Flores de València, la cabalgata de Burriana o el Bando de la Huerta de Murcia, lo que me recordó a nuestro antiguo desfile del Coso Multicolor.

P La Fiesta es un motor económico. ¿Se puede incentivar más?

R He comprobado la cantidad de gente que mueve esta fiesta, en cuanto a profesionales y empresas, así como turistas nacionales e internacionales. También he visto de cerca el trabajo que hay detrás, de los colectivos festeros, de instituciones y de empresas privadas.

P ¿Alguna anécdota?

R Cuando estuvimos en Fitur pudimos conocer al Rey Felipe. Íbamos de camino a IFEMA comentando con la taxista que normalmente el Rey acudía a la inauguración, pero que esta Federación de Hogueras nunca había coincidido con él. Se me ocurrió decirles que este año nos haríamos la foto con él (de broma, no imaginaba que pudiera pasar). Y así fue, casi de casualidad, acabamos siendo portada de INFORMACIÓN; y pudimos invitar a Su Majestad para que venga en junio a disfrutar de la Fiesta.

P ¿Qué aconsejaría a su sucesora, la Bellea del 90 aniversario?

R Va a tener el gran privilegio de representar a Alicante y sus fiestas oficiales en el 90 aniversario, le aconsejo que valore esta posición, y sabrá disfrutarla con más intensidad. Que forme un equipo con sus Damas, que las cuide y cuente siempre con ellas. Y que se deje llevar, sentirá el cariño y admiración de la gente.