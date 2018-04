Un fallo que fija un antes y un después

n La sentencia sobre La Manada marcará un antes y un después en nuestra sociedad, porque es la propia ciudadanía la que ha salido en tromba a la calle a reclamarlo y el Gobierno se ha visto obligado a tomar buena nota, anunciando cambios en la valoración penal de los delitos sexuales. Psicólogos, pedagogos, estudiantes, feministas y especialistas del Derecho de las universidades de la provincia, coinciden en la fuerza de la sociedad frente a un fallo que juristas y feministas perciben obsoleto, porque adolece de la perspectiva de género.

«Parece que los jueces sean extraterrestres y no seres humanos». Al psicopedagogo Antonio García le parece «más que evidente» que la legislación necesita ser revisada. Advierte de las importantes connotaciones sociales y educativas de un fallo que «yo creo que marcará un antes y un después. Hay que abrir el debate para cambiar la norma que se ha aplicado», sostiene. Su trabajo con alumnado de Secundaria le lleva a valorar que la sentencia hace mucho daño a nivel educativo «¿Qué podemos decir ahora a las niñas?, ¿Que tienen que gritar y arriesgar su vida para ser respetadas como personas?», se pregunta.

Cuantos opinan sobre el tema insisten en lo obsoleto de la normativa respecto a los delitos sexuales. La vicerrectora de Igualdad en la Universidad de Alicante, María José Rodríguez, sostiene que si las leyes recogen las normas que la sociedad aprueba y desaprueba, «está claro que hay un claro disenso, atendiendo a las manifestaciones. La sentencia no contempla la perspectiva de género, a lo que hay que sumar que se tiene en consideración la jurisprudencia anterior carente de esta perspectiva». Al igual que la dirigente de la UA, la coordinadora de la Plataforma Feminista provincial, Yolanda Díaz, considera que los «operadores judiciales no están formados en igualdad y perspectiva de género», y recalca que «el movimiento feminista no permitirá que esto quede impune», amén de significar su «más absoluta indignación» por una «justicia patriarcal y machista frente a una manada de violadores. Que cierres los ojos no quiere decir que consientas», recalca.

Olga Fuentes, catedrática de Derecho Procesal de la Universidad Miguel Hernández, puntualiza que los jueces no cuentan con «herramientas necesarias» en un Código Penal «plagado de estereotipos de género. El Código de 1995 se olvidó de la violencia que pueden sufrir las mujeres más allá de la agresión física. La sentencia de La Manada debe servir para un cambio de legislación que aborde qué es violencia a la mujer más allá de un moratón. Lo dice hasta la ONU», explica.

El también catedrático de la UMH y director del Centro Crímina, Fernando Miró, percibe que la sentencia es «conservadora porque no ha dado un paso más allá en la interpretación de la intimidación y la presión» a la víctima. Cree que el Supremo dará el paso y que esa falta de actualización «hace comprensible la indignación social».

Mientras el sindicato de estudiantes convoca el 10 de mayo una protesta global «en institutos y universidades contra la escandalosa sentencia», los patios eran ayer escenario de nuevas concentraciones espontáneas y en las aulas profundizaron en los valores y la ética. «Es un despropósito, qué va a tener que ocurrir para que jurídicamente se considere violación», concreta Rafael Herrero, director del Instituto Cavanilles.

Aunque a la secretaria del Consejo de Alumnos de la UA y estudiante de Derecho, Mercedes García, le parece que jurídicamente «la condena es la más grave de lo que se consideran abusos», apunta «otra sentencia social. Los culpables están recibiendo su merecido al margen de la justicia, sabemos quienes son y se muestran sus fotos», como sucedía en otra concentración de centenares de personas en Valencia. «Que las chicas no tengan que tener miedo a ir de fiesta», concluye Mercedes.

Algo similar a lo apuntado por la vicepresidentea del Consell, Mónica Oltra. «Las mujeres no queremos ser mártires como María Goretti –asesinada al resistirse a una agresión sexual–. Queremos ser libres de día y de noche. La piel hierve con este tema», dijo.