El tiempo en Alicante: El sol radiante puede dar paso, sin embargo, a tormentas esta tarde en la provincia

El sol radiante con el que ha amanecido a Alicante puede evaporarse sobre las 13 horas por la entrada en la provincia de una bolsa de aire frío que llega de oeste y que, si se cumple la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, puede dejar una tarde pasada por agua. La Aemet ha decretado la alerta amarilla y el riesgo de lluvias es del 50% entre las 13 y las 18 horas. No obstante, la Generalitat no ha decretado nigún nivel de emergencia. Mañana no lloverá y el fin de semana será primaveral con temperaturas máximas en torno a los 20 grados.

De momento, a falta de buenas lluvias en Alicante, las noticias positivas siguen llegando desde los embalse de Entreñas y Buendía, que embalsas 658 hm?3;, por lo que si el próximo martes se mantiene esta cantidad de agua, el Ministerio de Agricultura tendrá que ampliar hasta los 38 hm?3; la cantidad de agua a trasvasar a la provincia y Murcia durante mayo, 18 hm?3; más que este mes.

Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, tiene que claro que Alicante vive años de incertidumbre en lo climático. Percibimos que el clima que vivimos en los últimos años no es el mismo que hace dos o tres décadas. Y comienza a preocuparnos, porque puede afectar a nuestra economía, a nuestra salud, a nuestro territorio. Hay una serie de indicios, comprobados por los datos científicos, que nos señalan que algo está cambiando. La temperatura media en la provincia ha subido 0,6º desde 1980.

Lo han hecho sobre todo las temperaturas mínimas nocturnas, y no por el llamado «efecto urbano», sino por el calor acumulado en las capas bajas desde abril a noviembre, especialmente en el mar Mediterráneo. Hasta las precipitaciones han cambiado sus patrones.

No hay tendencias claras de las cantidades, pero si cambios en su distribución en las estaciones y en la forma de llover. Llueve menos en primavera y más en otoño. Y llueve cada vez más de forma intensa o torrencial. Por tanto, lluvias poco aprovechables y que generan daños económicos. La provincia soporta más lluvias de barro que hace treinta años y eso indica que la llegada de aire sahariano en capas bajas es cada vez más frecuente sobre nuestro territorio.