Las ONG animan a la ciudadanía a marcar la ´X Solidaria´ en la renta

Un numeroso grupo de entidades sociales han animado hoy a los alicantinos a marcar la "X solidaria" en sus declaraciones de la renta (casilla 106 de Actividades de Interés Social) con el fin de superar los más de 27,5 millones de euros recaudados por este medio en 2017 en la Comunidad Valenciana, y con los que las ONG llevarán a cabo proyectos de acción social, de cooperación internacional y de medio ambiente.

La presentación de la campaña, con el slogan "Rentaterapia, el ejercicio que te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan", ha tenido lugar en la Plaza de la Montañeta de Alicante y ha contado con la participación de Antonio Ruescas, Presidente de Cocemfe Alicante; Maika Núñez, coordinadora territorial de la Fundació Nova Feina; Alejandro Novella, coordinador provincial de Fundación Secretariado Gitano; Zulma Castellanos, delegada de Inpavi en Alicante; Marta Alcántara, coordinadora Cepaim Alicante; Carolina Galiana, presidenta de Fesord en la Comunidad Valenciana; Simón Costa, vicepresidente del Consejo territorial de la ONCE en la Comunidad Valenciana; Francisca Ortega, vicepresidenta de Enferser; María Luz Arbolí, gerente de Upapsa y Remedios Alarcón, vicepresidenta de Cruz Roja en Alicante.

Más de la mitad de los contribuyentes en la Comunidad Valenciana, esto es el 51,66% de la población contribuyente (en la provincia de Alicante es de 49,1%) apoyó esta iniciativa en su declaración de 2017, lo que supone un total de 1.105.525 personas. No obstante, en la provincia de Alicante el 50,9% restante no la ha marcado; y el 39% ha dejado en blanco tanto esta casilla como la de la Iglesia. "El objetivo es concienciar a quien todavía no hace este gesto, porque su cambio de opinión supondría duplicar los fondos destinados a los proyectos sociales", han explicado las ONG hoy en Alicante. Por otra parte, cabe recordar a quienes sólo marcan la casilla de la Iglesia que también pueden marcar la ´X Solidaria´ y duplicar de este modo su asignación (0´7% + 0´7%=1´4%).

Las entidades sociales agradecen las solidaridad de la ciudadanía, ya que en el anterior ejercicio, solo en la Comunidad Valenciana se recaudó 26.310.504 euros y este año la asignación tributaria ha aumentado hasta los 27.567.687 euros, a pesar de que hubo una reducción en el número de contribuyentes que marcaron la casilla de Actividades de interés social del 1,59%, esto es 30.644 personas menos en el último ejercicio en la Asimismo, se destaca que marcar esta casilla permite a los ciudadanos decidir el destino de una pequeña parte de los impuestos.

Las entidades de Alicante hacen un balance del primer año de gestión de estas subvenciones por parte del Gobierno valenciano y destacan que ´Gracias a la solidaridad de las personas, a través del tramo autonómico de la convocatoria de ayudas a programas con fines sociales a cargo del 0´7% del IRPF, en la Comunidad se financiarán durante 2018 un total de 588 programas que serán desarrollados por 347 entidades sociales. Son 12.150.000 euros para programas dirigidos a población en situación de vulnerabilidad ´.

Por otro lado, las organizaciones han precisado también que los programas financiados gracias a esta aportación van a beneficiar en 2018 a más de 7,3 millones de personas en España y están, dirigidos, principalmente, a la infancia, a las familias, a las personas mayores, a las personas con discapacidad y a personas en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social. Asimismo, se verán implicadas más de 110.000 personas voluntarias. La asignación tributaria de la X Solidaria en 2018 va destinada un 77,72% a programas de acción social, un 19,43% a programas de cooperación al desarrollo y un 2,85% de medio ambiente.

Además, han señalado que marcar la ´X Solidaria´ no afecta al resultado de la declaración de la renta del contribuyente. "Ni te va a costar más ni te van a devolver menos, es un gesto que no cuesta nada, un el ejercicio que te sienta bien a ti y a más de 7 millones de personas que lo necesitan en España", han concluido.

La campaña ´X Solidaria´ tiene como objetivo informar y sensibilizar a las personas contribuyentes para que marquen la casilla 106 de Actividades de Interés Social en su declaración de la renta anual.