Concentraciones en la provincia: "La Manada somos nosotras"

Colectivos y asociaciones feministas han convocado para este jueves numerosas concentraciones frente a las audiencias provinciales, ayuntamientos y plazas de distintas ciudades y capitales de provincia de toda España en protesta por la sentencia a 'La Manada'.



En Alicante, la protesta convocada por la Plataforma Feminista se ha celebrado en la plaza del Ayuntamiento, frente a la Audiencia Provincial.







Además, había previstas concentraciones en Elche (Plaza de Baix), Benidorm (Calle Gambo con Martínez Alejos), Orihuela (en las Cuatro Esquinas y en la puerta del Ayuntamiento), Elda (Plaza del Ayuntamiento), Villena , Ibi, San Vicente del Raspeig y Almoradí.





Así han sido las concentraciones en Elda

Protestas en Benidorm

Manifestaciones en Torrevieja y Orihuela

Frente al Ministerio de Justicia en Madrid

Estas convocatorias están siendo difundidas a través de las redes sociales después de conocerse el fallo de la Audiencia de Navarra , que se ha hecho público este jueves y ha condenado a nueve años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual a los cinco miembros de ' La Manada ' pero les ha absuelto del delito de agresión sexual y delito contra la intimidad poren losAsí, se han convocado concentraciones en ciudades de casi todas las comunidades autónomas españolas y en diferentes emplazamientos, para protestar frente a la decisión del juez.La convocatoria ha traspasado las fronteras y se han organizado diferentes tipos de protestas en Berlín, Bruselas, Londres, París, Mánchester y Lisboa.Asimismo, colectivos feministas han convocado una concentración a las 20.00 horas frente al Ministerio de Justicia, en Madrid, bajo el lema 'La manada somos nosotras'.Con los lemas '' y '', las convocantes recalcan: "" o "La ausencia de un NO no es suficiente. Sólo un SÍ libre y consciente produce el consentimiento".El pasado 17 de noviembre colectivos feministas ya se concentraron frente a la sede del ministerio de justicia en Madrid, para protestar por la "justicia patriarcal" que, a su juicio, suponían las medidas tomadas por el juez encargado del caso. En aquella ocasión, la concentración desbordó la calle San Bernardo y cortó la Gran Vía madrileña.Según denunciaron entonces en Twitter, entre otras, las cuentas de la Coordinadora Feminista estatal y la Plataforma 7N contra las violencias machistas, se investiga a la víctima y no al victimario en un claro ejemplo de la denominada "cultura de la violación" por la que ellas son sistemáticamente cuestionadas mientras ellos encuentran justificación social.