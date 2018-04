Críticas a Pavón por apoyar a un empleado de limpieza despedido

El sindicato Csif se mostró ayer muy crítico con la «doble moral» del concejal de Guanyar Alacant Miguel Ángel Pavón por su defensa ahora de un trabajador de la empresa de limpieza que fue despedido «cuando en el momento en que su partido tenía la responsabilidad del área no hizo nada por solucionar su situación». El propio Pavón asumió las competencias de Limpieza en la última etapa del tripartito tras estar en manos de su compañero de Guanyar Víctor Domínguez durante casi dos años.

El trabajador despedido por UTE Alicante mantiene una huelga de hambre frente al Ayuntamiento de Alicante para solicitar su readmisión en la empresa después de que no se le renovase el contrato que tenía por prejubilación de otro trabajador. «Desde Csif se quiere criticar la actitud de Pavón por no haber prestado al trabajador el apoyo que sí le brinda ahora que su partido ya no tiene las competencias de Limpieza, algo que debía haber hecho en su momento cuando sí que tenía capacidad para dar respuesta a sus demandas y solucionar su situación», señala el sindicato.