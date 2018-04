La juez rechaza ampliar el plazo para investigar a Llorens por las obras del Plan E

La juez ha rechazado la petición para ampliar la investigación al exvicealcalde de Alicante y exconcejal de Atención Urbana, Andrés Llorens, por presuntas irregularidades en las obras del Plan E, según el auto al que ha tenido acceso este diario. La decisión aboca al cierre de la instrucción y a decidir si se envía o no al banquillo a los investigados y por qué delitos. Ésta era la segunda prórroga que se pedía, tras la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que limitaba a 18 meses el plazo para las investigaciones judiciales que sean declaradas complejas. En el auto, la magistada considera que no concurren las razones previstas por la ley para acordar una nueve prórroga. En la causa están investigados, el exconcejal de Atención Urbana, Andrés Llorens, un funcionario y dos empresarios.

El 6 de junio del año pasado, la juez acordó establecer una segunda prórroga de 18 meses para acabar la investigación. Sin embargo, la Audiencia anuló esta decisión porque se había tomado sin el preceptivo trámite de escuchar a las defensas. La causa volvió al juzgado, donde se emplazó a las partes a que presentaran sus alegaciones a la petición de la Fiscalía de ampliar la investigación. Tras escuchar a los letrados, la magistrada considera ahora que la investigación está acabada y no hay motivos para ampliarla.

El auto señala que no concurren ninguno de los supuestos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acordar la nueva prórroga. «El procedimiento no tiene por objeto numerosos hechos punibles, ni involucra a gran cantidad de investiugados o víctimas», argumenta la juez, que recuerda que, tras más de ocho de investigación. el fiscal no ha concretado qué diligencias están pendientes de practicar. La juez recuerda que en la fecha en la que la Fiscalía reclamó la prórroga faltaba por recibir información por parte del Ayuntamiento sobre los contenedores investigados. El auto señala que todos esos datos ya se incorporaron a la causa antes de que el plazo finalizara.