La gota fría de Canarias llega a Alicante y amenaza con lluvias fuertes el miércoles en la provincia

Las condiciones atmosféricas suavizan sin embargo la intensidad que pudiera tener en otoño

La formación de una gota fría, suave porque no se dan las condiciones más propicias como sucede a principios del otoño, va a provocar una gran inestabilidad atmosférica en la provincia en lo que queda de semana con posibilidad, incluso, de que mañana miércoles se produzcan fuertes aguaceros sobre todo en la franja costera. El mal tiempo se prolongará hasta el fin de semana, aunque a medida que pasan las jornadas disminuirá la intensidad de las precipitaciones. No va a haber cambios significativos en las temperaturas y las máximas seguirán en el entorno de los 24/25 grados. De hecho, la temperatura mínima no ha bajado de los 20 grados en muchas ciudades la pasada madrugada.

Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, explica que "el desplazamiento de una gota fría por el sur de la península Ibérica está provocando el registro de rachas fuertes de viento y oleaje intenso en el Mediterráneo, frente a las costas del sureste peninsular. Se trata de la gota fría que ha estado afectando a Canarias y al suroeste peninsular durante el fin de semana y que finalmente se ha desplazado hacia el Mediterráneo, causando un incremento de la inestabilidad atmosférica que será notable entre hoy martes y el jueves en la provincia de Alicante.



Princha en el mapa para consultar la previsión meteorológica en la provincia de Alicante





Soplan vientos del este y del nordeste que han ocasionado oleaje intenso y vendaval en todo el sureste ibérico. El viento será el protagonista de la jornada de hoy martes con rachas que ya han alcanzado de más de 100 km/h en diversos puntos de la provincia.

A partir de esta tarde comenzarán a formarse chubascos que dejarán lluvias en toda la provincia a lo largo de la noche y toda la jornada de mañana miércoles.

El tiempo volverá a estabilizarse el viernes aunque de forma breve, puesto que la próxima semana volverá a caracterizarse por la inestabilidad y las tormentas.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), hoy se prevén intervalos nubosos y nubosidad de evolución diurna en zonas de montaña con baja probabilidad de algún chubasco disperso.

La nubosidad aumentará al final del día en el tercio sur, las temperaturas se mantendrán sin cambios importantes, y el viento soplará del este y noreste flojo a moderado, con intervalos de noreste fuerte en el tercio sur del litoral.

Las temperaturas mínimas de la pasada madrugada han experimentado pocas variaciones, excepto en la provincia de Alicante, donde las temperaturas han subido de forma moderada en algunos puntos.

En concreto, en Xàbia se ha pasado de los 13 grados de ayer a los 17 de esta madrugada; en la capital alicantina se han registrado 20 grados de mínima y 19 en la pedanía ilicitana de El Altet (ayer fueron 16), mientras que Pinoso ha mantenido 12 grados de mínima.



Pronóstico marítimo



En aguas costeras de Castellón, viento del noreste, fuerza 3 a 4, temporalmente fuerza 5 en el sur. Marejadilla aumentando a marejada en el sur.

Aguas costeras de Valencia, viento del norte y noreste, fuerza 3 a 5. Marejadilla aumentando a marejada por la mañana. Regular a buena en el sur.

Aguas costeras de Alicante, en el extremo norte de Alicante, viento del norte fuerza 4 a 5. Marejadilla a marejada. Regular a buena. En el resto de Alicante, viento noreste, fuerza 5 a 7. Fuerte marejada