El PSOE insta al alcalde a reivindicar apoyo a Rajoy

El diputado socialista Herick Campos ha mostrado su preocupación porque el nuevo alcalde deje de reivindicar al Gobierno de España las inversiones necesarias para la ciudad. Campos ha afirmado que espera que Barcala «no haga como la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, que grita mucho a Ximo Puig y al Consell y calla ante Rajoy». Según el diputado nacional «los dirigentes del PPCV cambian cargos por silencio para que Rajoy los designe candidata o candidatos, más cuando Alicante es una de las pocas grandes ciudades de España que aún no tiene oficialmente candidato del PP». Herick Campos ha asegurado que el Gobierno del PP «maltrata en financiación e inversiones a la Comunidad y a la provincia, pero también y de forma especial a la ciudad de Alicante». El diputado socialista ha exigido que se siga reivindicando una solución definitiva para la entrada de los trenes de cercanías y «no se mantenga la barrera arquitectónica frente al mar, sino que se asuma una inversión definitiva con la entrada por el interior y conectando la línea C1 con el aeropuerto». También ha anunciado que no van a variar su agenda de trabajo con las reivindicaciones de inversiones en Alicante, puesto que se trabajaron con el anterior Gobierno, «pero son necesarias y urgentes para la ciudad de Alicante y nuestro trabajo, propuestas, y exigencias no varía en función de que partido gobierna la ciudad».