La popular Gayo revisará mañana todo el expediente

La nueva edil popular de Deportes, Marisa Gayo, afirmó ayer que «la última decisión al frente del área de Deportes de la concejal socialista, Eva Montesinos, anulando este fin de semana el servicio de ambulancias del deporte escolar, demuestra que los socialistas han estado mintiendo a lo largo de todo este tiempo, al negar las irregularidades denunciadas de esta adjudicación y que habrá que comprobar si ha sido amañada».

«Montesinos ha evitado dar explicaciones y sigue sin darlas, pero lo que resulta increíble es no haberme informado en ningún momento de esta decisión después de todo lo que se ha sabido esta semana», criticó Gayo. «Ahora entendemos que su negación de los hechos y su silencio durante todos estos días no era más que tacticismo para intentar conseguir la investidura con la complicidad de Guanyar y Compromís, que no han querido saber nada con independencia de las consecuencias legales que este hecho pudiera tener», lamentó.

Para Gayo, «con esta decisión Montesinos reconoce las irregularidades denunciadas pero ha querido que no se supiera hasta este fin de semana». La edil de Deportes añadió que mañana revisará el expediente completo del concurso público por el que se ha contratado el servicio de ambulancias, «para estudiarlo y después tomar las medidas legales oportunas».