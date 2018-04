Mireia Mollà asegura que los ediles de Compromís serán "la punta de lanza para combatir lo malo que representa el PP"

La portavoz de Iniciativa del Poble Valencià-Compromís, Mireia Mollà, ha asegurado hoy en Valencia que los tres concejales de Compromís en Alicante "van a ser la punta de lanza para combatir aquello tan malo que representa el PP y su muleta de Ciudadanos". Iniciativa del Poble Valencià-Compromís ha celebrado esta mañana en la ciudad del Turia la última reunión de su Mesa Nacional antes del V Congreso General de la formación, que tendrá lugar el próximo 9 de junio.

Iniciativa, en su reunión de hoy, ha tratado la "lamentable situación que ha propiciado que el PP vuelva a obtener la Alcaldía de Alicante". La portavoz Mireia Mollà, ha expresado el apoyo de su formación al grupo municipal de Compromís. "Queremos agradecer la valentía de los compañeros de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante y su constancia para mantener la dignidad y la voluntad de cambio que los alicantinos y alicantinas expresaron en las urnas en mayo de 2015", ha comentado Mollà.

En esta reunión, Iniciativa ha aprobado una resolución con la que se denuncia "el boicot del gobierno central del PP al crecimiento y la creación de empleo en nuestra autonomía por la nula disposición a aprobar un nuevo sistema de financiación y la marginación en inversión estatal que vuelven a reflejar los Presupuestos Generales". Iniciativa denuncia que "a pesar de las buenas cifras económicas que se derivan de la gestión del gobierno del Botánico el maltrato económico que padecemos del gobierno central supone que se dejen de crear decenas de miles de puestos de trabajo en el territorio valenciano, una situación injustificable que se debe corregir de manera inmediata".

En su intervención en la Mesa Nacional, la coportavoz de Iniciativa y diputada de Compromís, Mireia Mollà, ha añadido que "el actual sistema de financiación no es ni justo ni constitucional, además de estar caducado desde el año 2014. Ya se han hecho múltiples informes y reuniones que constatan que los valencianos somos los peores financiados, ahora la obligación del gobierno de Rajoy es poner encima de la mesa una propuesta de nueva financiación que corrija de una vez por todas las discriminaciones entre territorios".

Asimismo, la Mesa Nacional de Iniciativa se ha referido el fracaso de la estrategia del Partido Popular de realizar denuncias sin fundamento a la gestión del gobierno del Botánico para desviar la atención sobre sus problemas judiciales por sus múltiples casos de corrupción. En ese sentido Mollà ha asegurado que "el PP trata de embarrarlo todo para tratar de hacer ver que todos somos iguales, en una clara estrategia para intentar entorpecer el cambio político, pero no lo conseguirán, no van a parar el cambio".