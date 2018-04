Es la segunda vez que Lourdes Moreno es candidata a Bellea del Foc tras optar asimismo a los cargos del fuego en 2010. «Es una experiencia diferente a la primera pero sigue siendo bonito representar a tu hoguera», asegura esta joven madre de una niña de dos años. Propietaria de un bar en el Mercado de Babel, es la jefa de cocina, tras formarse en el CDT de Alicante. «Llevo desde que nací en la hoguera y he pasado por todos los cargos, incluido el de presidenta adulta. Las Hogueras son parte de mi vida y no me vería sin formar parte de ellas». Por ello le resulta complicado discriminar algún acto festero pero al final se decanta por el pregón «porque significa que la Fiesta ha llegado».

Edad: 29. Alicante

Estudios/Trabajo: CDT de Alicante. Jefa de cocina

Pta: Sandra Pastor

Plantà: Junto al Mercado de Babel

Candidata infantil: Vanessa Moreno

Pte infantil: Francisco Moreno

Festeros: 62