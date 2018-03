Elda, Elche y Alicante quedan entre las 20 ciudades más votadas y tendrán casilla en el Monopoly

La especulación urbanística que tanto ha sobrevolado sobre la provincia de Alicante tendrá un nuevo terreno donde darle rienda suelta a la imaginación: el próximo tablero del Monopoly. Las tres ciudades alicantinas que aspiraban a tener casilla en el clásico juego de mesa se han salido con la suya y están entre las 20 localidades de España de más de 50.000 habitantes que han entrado en el ranking final.

La mejor clasificada de las tres es Elda, que con 262.297 votos ha alcanzado la quinta posición final. Desde el inicio de las votaciones, realizadas a través de la página web www.votamonopolyespaña.com, la ciudad zapatera se desmarcó como una de las más votadas de toda la geografía nacional, por encima de municipios mucho más poblados. Y ese pulso le ha llevado a quedar entre las cinco primeras por lo que no será de extrañar que invertir en Elda será uno de los principales objetivos del nuevo Monopoly.

Entre la veintena de «ciudades casillas» se han ganado también ese marchamo Elche, que finalmente ocupa el puesto 18 con 132.139 votos, y Alicante, que con 117.869 apoyos cierra la tabla. El respaldo recibido a través de redes sociales, los mensajes en Whatsapp, los tuits y los post en Facebook han dado su fruto y cuando estemos delante de la próxima versión del conocido juego de Hasbro, podremos lanzarnos a comprar sin miedo la capital de la provincia o la ciudad ilicitana. Aparentemente, al estar entre las ciudades menos votados, tener propiedades en la casilla 'Elche' o la casilla 'Alicante' no debe ser de las inversiones más caras del juego. Es decir, que no habrá que hipotecarse para dominar la Explanada o el Palmeral.



Día Mundial

Después de casi dos meses recibiendo sufragios, en una promoción de márketing muy hábil que ha movilizado a puntos de todo el territorio, las votaciones se cerraron el pasado sábado 17. Ayer se hicieron públicos los datos finales, para festejar de esta manera el Día Mundial de Mr. Monopoly, que se celebra hoy, 19 de marzo, en todo el planeta.