300 personas homenajean a Gabriel y apoyan la prisión permanente revisable en Alicante

Alrededor de 300 personas se han concentrado esta mañana en la plaza Calvo Sotelo para realizar un homenaje a Gabriel, el menor que perdió la vida a manos de la pareja de su padre el pasado 27 de febrero, y mostrar su postura en contra de la derogación de la prisión permanente revisable.

La concentración ha arrancado a las 12 horas en la plaza Calvo Sotelo, donde un gran grupo de personas se reunía en torno a las siete mujeres que han organizado el evento. Los asistentes han pedido con fuerza "justicia" en relación al asesinato recientemente sucedido al tiempo que han mostrado su postura en el debate que ha tenido lugar esta semana en el Congreso: "toda España dice no a la prisión permanente revisable". Las organizadoras han realizado una recogida de firmas para apoyar esta posición en contra de la derogación.

En la plaza se han podido ver numerosas pancartas, broches con forma de "pescaitos", globos azules y cartulinas en señal de apoyo al pequeño Gabriel. Al arrancar el acto, se ha leído un manifiesto que enunciaba el "orgullo" por la actuación de los padres del menor y recordaba que "la bruja ya no está" y que "siempre estarás en nuestros corazones". "No queremos penas 'blandurrias', queremos penas duras. Los asesinos y violadores no deberían salir nunca de la cárcel", añadían poco después a través de un megáfono.

"Si no hay vida para las víctimas, que no la haya para los asesinos. Cuando se hace con esta frialdad, no puede existir reinserción", han explicado Silvia Segovia y Carmen Moreno, dos de las siete mujeres que han organizado la concentración a raíz de ponerse en contacto a través de redes sociales. "Esto ya no es solo por Gabriel", han apuntado.

"Hay partidos que no han entendido que una medida como la prisión permanente revistable está socialmente aceptada y asumida. Hay quien no lo entiende y no solo lo discute, sino que trata de cargársela", ha explicado Luis Barcala, portavoz del Partido Popular, tras finalizar el acto. "Estaba todo Calvo Sotelo lleno de gente. Yo me he querido sumar como otro alicantino más a esta concentración, que entendemos que es absolutamente justa y justificada".

Además de en Alicante, hoy se han realizado concentraciones en apoyo a la prisión permanente revisable en otras veinte provincias del país. Éstas han estado apoyadas por los familiares de otras víctimas como Marta del Castillo, Diana Quer o Mari Luz Cortés, entre otras.